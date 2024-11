Diputados dictaminó el proyecto de ley de la oposición que intenta frenar la ludopatía y apuestas online

La Cámara de Diputados obtuvo este miércoles el dictamen por mayoría del proyecto de ley presentado por la oposición para combatir la ludopatía y el fenómeno de las apuestas online, un flagelo que viene creciendo exponencialmente en adolescentes y jóvenes con números alarmantes.La iniciativa se debatió en un plenario de las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Acción Social y Salud Pública, Comunicaciones e Informática, Legislación Penal y de Familias, Niñez y Juventudes.El plenario de comisiones iba a realizarse el jueves pasado, pero la cita debió bajarse de la agenda porque las titulares de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (PRO), y de Familias, Roxana Reyes (UCR), pidieron más tiempo para analizar los proyectos en asesores.“Durante todos estos meses de trabajo hemos nutrido nuestro proyectos y hemos trabajado para consensuar un texto que pueda abordar y contemplar a mayor cantidad de aportes. Estamos muy orgullosos de este dictamen que seguramente será el de mayoría”, señaló en un primer momento la diputada Constanza Alonso de Unión por la Patria.Por su parte, su compañero de bancada por Santa Fe, Eduardo Toniolli, apoyo su dictamen propuesto y afirmó: "No hay campañas de concientización, no hay charlas escolares en clubes, no hay barreras biométricas que es necesario poner que alcancen para conjurar esta situación, si no le ponemos un freno a este estímulo masivo que lleva convertir a cada celular en un casino”.Tras un extenso debate, la diputada y presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Mónica Frade, informó que "el dictamen de mayoría, y quiero aprovechar para decirles que ya lo es, hemos alcanzado de 148 firmantes, 90 firmas por el de mayoría y 58 el de minoría".Se debatieron dos proyectos de ley: uno, el de mayoría y que finalmente se aprobó, es impulsado por la Coalición Cívica, en base a un proyecto de Maximiliano Ferraro, junto a Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal y los radicales de "Democracia para Siempre".Por otro lado, el PRO y La Libertad Avanza (LLA) contaba otro dictamen que tomaron como referencia un proyecto de Silvana Giudici. Entre otros puntos, la iniciativa de la oposición prohíbe la publicidad, promoción y sponsoreo de los juegos de azar en línea, de ningún tipo, inclusive las realizadas por influencers, famosos del espectáculo, deportistas, instituciones deportivas, cartelería en estadios, etcétera. Solamente se permite la publicidad dentro de casinos, bingos, hipódromos y otras casas de apuestas o agencias de lotería.Además, el proyecto solamente autoriza las apuestas en plataformas online que tengan registrado domicilio legal en el país. Otro de los puntos salientes del proyecto es que limita los medios de pago al uso de tarjetas de débito con un tope equivalente al permitido para extracciones en cajeros, por lo que queda prohibido el uso de sistemas de crédito, como así también de aquellas tarjetas de prestaciones de ayuda social.En cuanto al uso de billeteras, se encuentran autorizadas pero le caben lo mismos topes que el pago con tarjetas de débito. Además, se prohíbe el otorgamiento de bonos o vales de captación para dar la bienvenida e incitar al juego.Para evitar el acceso de menores de edad, el proyecto propone la identificación biométrica de los usuarios al inicio de cada sesión y al cabo de un tiempo de jugar, utilizando la base de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) para validar la identidad a distancia, mediante el reconocimiento facial.El proyecto establece sanciones de penas y multas frente a su incumplimiento por parte de los titulares y terceros involucrados. Por ejemplo, se incrementan las penas del artículo 301 del Código Penal estableciendo un rango de 3 a 10 años de prisión.