Lo único que te faltaba Milei!!!



Ahora resulta que, además de ser titular del Poder Ejecutivo, querés crear y presidir un "Tribunal de Honor" para juzgar el honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo de los ex Presidentes y ex Presidenta de la Nación. Y para colmo… ¿Un…

Luego del anuncio de la creación de un "Tribunal de Honor" para juzgar desempeños y quitar jubilaciones de privilegio a expresidentes de la Nación, Cristina Kirchner salió al cruce de Javier Milei y lo tildó de "burro" y "pequeño dictadorzuelo"."¿Te querés asociar con la mafia judicial para perseguirme vos también? ¿Tanto miedo me tenés? Te comento que al dictador Videla sí le tuve miedo y mucho. Pero vos sólo", lanzó la expresidenta contra el libertario desde redes sociales."¿Quiénes integran ese 'Tribunal de Honor'? ¿Vos, tu hermana y Manuel Adorni? La verdad es que si hacen un concurso para ver quién es más, salen empatados", ironizó.Del mismo modo, enfatizó: "Estás tan fuera de eje que está apareciendo elque siempre llevaste adentro (a los argentinos que te votaron de buena fe no les va a alcanzar la vida para arrepentirse de haberlo hecho)".Además, la titular del PJ nacional rechazó la decisión que tomó el Ejecutivo de retirarle la jubilación de privilegio por sus dos mandatos presidenciales (2007-2011 y 2011-2015), así como la pensión por viudez que recibe desde el fallecimiento de Néstor Kirchner."El mal desempeño de un presidente sólo lo puede juzgar el Congreso a través del proceso constitucional de Juicio Político, durante el ejercicio del mandato. Por una razón muy sencilla Milei: sólo el pueblo, a través de sus representantes puede revocarle el honor y el mérito de haber sido electos Presidentes de la Nación. ¿Qué parte no entendés Milei? Derecho Constitucional básico. Pensar que", apuntó CFK.En relación a la quita de la pensión, la ex mandataria instó al líder libertario a preguntarle a "la viuda de De la Rúa, que cobra la misma pensión y no lo hace por el buen desempeño en el cargo de quien fuera su marido", recordándole que "se tuvo que ir en helicóptero de la Casa Rosada dos años antes de terminar su mandato, después dejar un tendal de muertos -literal- en Plaza de Mayo".También le sugirió preguntarle al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ya que "la tía Zulema" cobra la pensión por enviudar de Carlos Menem, "que se fue del mundo con causas penales sobre contrabando de armas, sobresueldos de funcionarios y otras yerbas, y hasta condenadas en segunda instancia".La expresidenta publicó un informe de "Chat GPT" en relación a la condena que ratificó la Cámara de Casación en su contra y lo fundamentó en la admiración que siente el jefe de Estado por el empresario Elon Musk. "¿Por qué no le preguntas cómo podemos hacer para crear? ¿Te imaginás la guita que se ahorraría el Estado y todos los argentinos?", apuntó.En el análisis que realizó la inteligencia artificial, se cuestionó el enfoque de la Justicia, ya que no utilizó "pruebas directas y concluyentes".Asimismo, el texto habla de "contradicciones y ambiguedades sobre los límites entre lo político y lo penal", "deficiencias en la prueba pericial", "falta de análisis de riesgo jurídico", "confusión territorial y temporal en reuniones", "contracciones de hechos de otras causas", "vulneración del principio de congruencia " y la "inexistencia de elementos que prueben el beneficio personal".Por último, el informe concluye en que "estas deficiencias podrían ser utilizadas para cuestionar la solidez juridica de la condena".