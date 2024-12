Hola a todos, yo soy el león: el discurso de Milei en su primer año, la economía y la oposición al acecho hacia 2025

La Libertad Avanza, con tan solo 39 de 257 diputados (15% del total) y 6 de 72 senadores (8% del total), aprobó y defendió iniciativas transversales para su gestión: la Ley Bases y la Reforma Fiscal, blindó su mega decreto desregulador (DNU 70/2023) -que fue rechazado únicamente por el Senado- así como también vetó la mejora en las jubilaciones y la ley de financiamiento universitario y luego revalidó esos vetos.

La aprobación del Gobierno nacional por parte de la ciudadanía se mantuvo oscilante casi todo el año entre el 42% y 45% de positiva, con un salto significativo en noviembre, en el que llegó a tocar el 47,3%. Con respecto a la negativa, osciló entre el 52% y 58%

Milei tuvo en noviembre un 46,6% de imagen positiva, aunque la negativa la superó con un 52,5%. Bajo estos números se fue moviendo la imagen del Presidente a lo largo del 2024. Vale mencionar que su pico más alto de negatividad fue en octubre, con el 58,6%. En tanto, su pico más alto de positividad fue en mayo y noviembre, con el 46,6%.

la narrativa anti casta fue la protagonista durante este primer año, aunque Milei la adaptó a su realidad política.

los analistas políticos y de opinión pública coincidieron en que el oficialismo reforzará o se mostrará “más agresivo” en su discurso, mientras que la oposición más férrea liderada por el peronismo/kirchnerismo se centrará en marcar las consecuencias de la motosierra en el país.

concordaron en que el Gobierno tendrá una buena elección, independientemente de los números finales.

A un año de gestión, Javier Milei se movió dentro de los márgenes esperados desde lo discursivo. No sorprendió. El presidente libertario que se autopercibe como Moisés apuntó contra la casta y el rol del Estado. Sin embargo, seguirá dependiendo de la tolerancia de los argentinos a sus medidas económicas, las cuales continuarán – o nada indica lo contrario - respondiendo a su agresivo programa de ajuste. Las contradicciones de una parte de la sociedad y la expectativa de arribar a la “tierra prometida” le otorgaron a la gestión libertaria un margen más amplio para seguir avanzando con sus políticas.En su discurso del pasado 10 de diciembre, Milei prometió “tiempos felices en Argentina” y sostuvo que el país finalmente está “saliendo del desierto”. En ese marco, no escatimó en apuntar contra quienes dudaban de su Gobierno: “Decían que no llegábamos a enero, hoy ya estamos en diciembre. No nos vamos a ir a ningún lado”.De esta manera, el líder libertario plantó bandera y demostró que puede gobernar por medio de decretos, vetos y minoría en el Congreso.Así, una oposición “incongruente” consigo misma y fragmentada le allanó el camino a un hombre que ya no es un outsider sino uno más de los políticos negociadores de los que tanto renegó públicamente.Política Argentina diálogo con analistas políticos y de opinión pública para analizar en profundidad el discurso libertario y su contexto, con una sociedad y una dirigencia opositora que navega en sus propias contradicciones y dilemas., según un informe de la consultora Zuban Córdoba & Asociados, que además indicaron que estos números se replicaron en la propia figura del mandatario.Según el relevamiento,No obstante, hay un 20% o 25% de la población que en las encuestas apoya a Milei, aun estando enque plantea y que hace. Así lo expuso el informe de Zuban Córdoba & Asociados, en el que se observó que ese sector está en desacuerdo, por ejemplo, con la negación del cambio climático y retirarse de los foros internacionales. También está en desacuerdo con la postura de género del Gobierno, la venta de empresas públicas, el desmantelamiento de organismos del Estado y la intervención del Mercado.Lo cierto es que. Los indicadores económicos son prioritarios para la sociedad, principalmente el de la inflación. Tal es así que las medidas más valoradas -según el informe de Zuban Córdoba & Asociados- están relacionadas a la economía.“Él ha logrado en el proceso de estabilización de economía y baja de la inflación generar una expectativa de que el año que viene las cosas funcionen. O sea, que las cosas estén mejor”, aseguró el consultor y analista político Hugo Haime en diálogo conEn ese sentido, planteó: “Si lo miro desde el punto de vista del oficialismo, yo estaría contento porque diría que logré conservar una parte importante de mi electorado, estabilicé la economía, bajé la inflación y controlé el valor del dólar”.A la noción de expectativa, se suma un concepto explicado por la consultora y analista política Paola Zuban en diálogo con: “El sociólogo español, Juan Manuel Sánchez Duarte, habla del concepto de ciudadanía stand-by. Es como dejar temas importantes o significativos en stand-by mientras resolvemos otros que son más prioritarios. Vamos por lo urgente en lugar de lo importante. Lo urgente era resolver la inflación para el argentino de a pie, para el laburante y el que no llegaba a fin de mes”.“La desaceleración de la inflación construyó una expectativa de que esto puede salir bien y por eso el gobierno nacional logra un apoyo muy significativo en base a eso. En ese sentido, el argentino ha decidido dejar otros temas en stand-by. Temas en los que habíamos llegado a un consenso en estos 40 años de democracia, por ejemplo como la educación y la salud pública”, afirmó.No hay duda para los analistas queNo sólo sus negociaciones y acuerdos con espacios opositores fueron un reflejo de esto sino que también gran parte de su Gabinete -que sufrió varias bajas a lo largo de 2024- está conformado por funcionarios pertenecientes a esa camada de dirigentes políticos que el Presidente despreció públicamente en varias oportunidades.Así lo explicó el analista político Gustavo Marangoni en diálogo con: “Él mantuvo su discurso anti casta y en la medida de su necesidad tuvo que hacer algunos acuerdos. Pero lo cierto es que Milei está trabajando sobre el concepto de lo verosímil. ¿Qué quiere decir eso? Que sea creíble la idea de que él representa lo nuevo frente a lo viejo, el cambio frente a los dirigentes gastados, la idea de alguien que está desarticulando determinadas cosas”.Consultado por la paradoja de apuntar contra la casta pero que figuras como Luis “Toto” Caputo, Federico Sturzenegger o Patricia Bullrich formen parte de su Gobierno, Marangoni analizó: “Él tiene la capacidad, como dicen los sacerdotes en latín, ‘ego te absolvo’. Es decir, yo te absuelvo o yo te condeno. Te podría dar una larga lista de gente a la que Milei condenó. ¿Qué pasó, por ejemplo, con (José Luis) Espert, las cosas que llegó a decir de él cuando se pelearon? Después se asoció. Con Bullrich mostró el pragmatismo en campaña, al pasar de acusarla de poner bombas en un jardín de infantes a poner un dibujo de un patito abrazado a un león”.Y agregó: “Eso habla de un. La legitimidad la confiere él, no las ideas supuestas anarcocapitalistas o libertarias, que son sobre todo para ser un producto exportable”.Haime sintetizó ese “pragmatismo” del mandatario en la idea de que“Lo que Milei está diciendo es ‘bienvenidos a las ideas de la libertad’. O sea, ‘bienvenidos a las ideas de la vanguardia’. Ya con las ideas de la vanguardia dejaste de ser casta”, analizó.Y añadió, en igual sentido: “Es el mismo método que se tomó en Italia y Gran Bretaña por ejemplo, la misma forma de construir una organización centralizada que penaliza cualquier pensamiento crítico en el sentido de librepensador”.En esa línea, Marangoni planteó que el Presidente reconstruyó la “noción de poder sobre todo después de lo que fue la experiencia de Alberto Fernández” y lo hizo “ante propios y extraños” como su vicepresidenta y la oposición.“Milei está diciendo que hay un nuevo comisario en el pueblo y así está ordenando el discurso de manera tal que la idea es que el líder decide. Entonces, cuando vos construís la legitimidad alrededor de una persona, la que legitima es la persona, no la idea”, enfatizó.Por eso, el expresidente del Banco Provincia, precisó: “Si el líder dice ‘ahora China es una nación con la que se puede hablar fenomenalmente porque si los dejás y no los molestás, te ayudan’, ¿qué hacen los que siguen al líder? Y bueno…si lo decide el líder tiene razón. Pero no lo analizan desde el prisma de la discusión ideológica sino en función de que si el líder dice esto es porque debe tener razón”.Y añadió: “Ya es toda una estética del líder que tiene esa capacidad de hacer pasar por el Jordán personas e ideas convirtiendo cosas que antes eran malas en buenas o viceversa”.Del mismo modo, Zuban consideró que “Milei tiene uno mesiánico”. “Lo dice Mario Riorda en varios artículos que ha escrito. Esto de atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida y tener éxito”, sumó.A lo largo del año, Milei se ocupó de poner en discusión el rol y la presencia del Estado dentro de la sociedad y así lo reflejó no sólo en sus políticas sino también en sus numerosos discursos. Por ejemplo, el mes pasado reiteró que es“Yo disfruto achicarlo. Me genera un placer enorme", expresó, extasiado, en la Gala Anual de la Fundación Endeavor.Durante un reportaje concedido en junio de este año a un sitio de noticias estadounidense llamado “The Free Press”, planteó casi con un tono placentero esa idea: “Amo ser el topo dentro del Estado, yo soy el que lo destruye desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas,y yo lo odio tanto que estoy dispuesto a soportar todo”.De todas maneras, basta con remontarse a 2021, cuando era candidato a diputado e iniciaba el terremoto político que en apenas dos años lo llevaría al poder. En una entrevista con CNN en Español, explicó: "En mi posición filosófica, efectivamente soy anarcocapitalista. Considero que, y que todas sus intervenciones hacen daño (porque) todo tipo de intervención estatal es violenta”.En este sentido, Haime reflexionó sobre el discurso de Milei con respecto al Estado: “Es un riesgo porque nadie votó el no Estado.. Entonces, me parece que para mí era más fácil hablar de la casta. Eso es puro rédito. Total siempre alguien va a ser parte de la casta”.Por su parte, Zuban advirtió que “La Libertad de Avanza y puntualmente Javier Milei edulcoraron un poco su extremismo de derecha durante la campaña electoral”.“Ahora lo único que se hizo fue mostrar con toda crudeza lo que realmente opinan y cuál es el objetivo que tiene el partido de gobierno, que es la transferencia de recursos del Estado a los sectores más privilegiados de la sociedad argentina, que es un cierto sector del empresariado”, precisó.En esa línea, resaltó que lo que están viendo desde su consultora es que “en realidad ello están pagando los jubilados, los empleados estatales, los que pagan una prepaga, el ajuste lo están pagando todos con el aumento de las tarifas, de los servicios”.De hecho, una parte de la sociedad -que lo apoya pero no pertenece a su núcleo duro de votantes- ya detectó que el ajuste no recayó en la dirigencia política.Al respecto, Haime señaló que Milei “no tiene mucho más margen para realizar más ajuste sobre el conjunto de la población”.“El margen es menor que el que tenía porque ya la gente va a entender. Si él hubiera dicho ‘yo sé que están haciendo un gran esfuerzo pero todavía falta un poquito más’, ahí sí yo te diría que tiene margen. Pero él dijo ‘gracias por el esfuerzo, pero a partir de ahora vamos a estar mejor’”, consideró el consultor y analista político.La incansable polarización de la gestión libertaria con el peronismo/kirchnerismo lo puso en el “ring” a Milei principalmente contra Cristina Kirchner, quien no dudó en aceptar la propuesta. A lo largo del año, ambos tuvieron varios idas y vueltas en redes sociales.“Para los dos es. Milei lo ha expresado de muchas maneras, cuando habló por ejemplo sobre los clavos que quería ponerle al ‘cajón del kirchnerismo’. Lo que está marcando con eso es que él quiere presentarse como el que va a superar la etapa de lo que denomina como progresismo o socialismo. Busca competir contra Cristina y a ella le recontra conviene. Es él quien la quiere poner en el lugar de la oposición y ella que dice ‘ven que yo soy la principal preocupación de Milei y del establishment’”, opinó Marangoni.Por su parte, Haime manifestó que, ya que sigue conservando a esa parte del electorado que rechaza al peronismo: “No estoy viendo que él esté mejor, que eso le haya mejorado las cosas. El 57% que lo votó se trató de mucha gente que no quería nada que tuviera que ver con el peronismo, kirchnerismo o Massa”.De todas maneras, opinió que “es una polarización complicada con Cristina Kirchner porque si a Milei no le va bien en la economía, ella le puede ganar la provincia de Buenos Aires” en las próximas elecciones.No obstante, consideró que el Presidente debe apostar al interior de la Provincia porque el resto del territorio bonaerense está “perdido”: “Se tiene que jugar todo en el interior de la provincia de Buenos Aires porque ya la perdió Milei a la Provincia”.En tanto, Zuban se alineó con la postura del ex presidente del Banco Provincia: “A Milei le sirve polarizar con Cristina porque es. De todas maneras, esa narrativa ya estaba instalada antes de que Milei apareciera y le vino como anillo al dedo para poder encontrar el enemigo perfecto con el cual polarizar”.“A Cristina le serviría construir una alternativa a ella. Me parece que es una de las dirigentes más inteligentes y con más experiencia política que hay en la Argentina hoy. Su objetivo de presidir el PJ de alguna manera es ordenar ese espectro y contar cuáles son los porotos que tiene de cara a las próximas elecciones”, sostuvo la directora de Zuban Córdoba & Asociados.Del otro lado, se encuentra el gobernador Axel Kicillof, a quien Milei decidió correrlo del blanco de sus ataques, por lo menos desde los últimos meses.“Milei prefiere como. Por eso lo ningunea, no le quiere subir el precio. Cristina tiene mucho pasado y muchas cicatrices, pero no quiere decir que Kicillof no las tenga. El gobernador es economista como Milei, pertenece a la misma generación y también tiene llegada a determinados sectores juveniles como Milei. Además, el Presidente sabe que Cristina tiene límites específicos, concretos, que a lo mejor el gobernador bonaerense no los tiene si se decide frontalmente a ser candidato en 2027”, explicó Marangoni.Con respecto a esto, Haime indicó que Kicillof “está creciendo a nivel nacional y que ya no es solo un fenómeno de la provincia de Buenos Aires”. Sin embargo, sostuvo: “Tiene la contra de ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, entonces la gente en el interior dice ‘che, es otro de la provincia de Buenos Aires’. También tiene el desafío de ver cuál es la nueva canción y la nueva melodía de la que él dice que quiere hablar, pero que todavía no está clara”.En este marco, también se expuso a flor de piel la interna entre Milei y la vicepresidenta Villarruel, que en los últimos días sumó nuevos capítulos por los aumentos a los legisladores -que datan desde principio de año- y por la sesión en la que el Senado expulsó a Edgardo Kueider, el ex legislador aliado con el oficialismo que está detenido en Paraguay por querer ingresar dinero sin declarar poco después de votarle la Ley Bases a LLA.Al respecto, Marangoni opinó que "Milei está decidido a construir fuertemente su jefatura y”.“Es un problema entre ellos dos, pero en parte es un problema institucional crónico de la Argentina. Los vicepresidentes siempre terminan siendo un problema para los presidentes porque son parte de los dos poderes y al mismo tiempo no son parte de ninguno", planteó.De todas maneras, sostuvo que “la política no es lineal y que, como dice ese viejo apotegma de la política, ‘nadie es tan amigo como para no pasar el día de mañana a ser enemigo y nadie es tan enemigo como para pasar el día de mañana a ser amigo’”.Zuban por su parte consideró que “Villarruel responde a un sector de la sociedad argentina que no ha visto cumplidas sus expectativas”, por lo cual eso “genera muchos roces”.“Siempre una interna de esas características le juega en contra porque ly además siempre le genera una sombra al propio presidente pensar que su vicepresidente está esperando la oportunidad de reemplazarlo”, sostuvo.En tanto, Haime opinó que la interna entre Milei y Villarruel es “una discusión sobre la política y si hay algo que le molesta a la gente es la discusión sobre la política”.En ese sentido, consideró que, por el momento, estos roces no afectan al Gobierno libertario: “Desde que la sociedad aceptó, de alguna forma, el ajuste económico, es esperable que todas estas cosas no entren. Latiende a ser de ese estilo. En el momento que las cosas no funcionen bien y se compliquen, todo eso se le va a dar vuelta, pero ahora no es el momento”.De cara a las elecciones legislativas del próximo año,Además,Hay que tener en cuenta que en Diputados se renuevan 127 bancas y en el Senado 24 escaños.El bloque que más pone en juego en la Cámara baja es el más numeroso: Unión por la Patria, que arriesga 47 de los 99 escaños. Pero la disputa más fuerte parece estar entre el PRO y La Libertad Avanza, ya que comparten electorados.En este caso, el partido amarillo pone en disputa 22 bancas, mientras que. Respecto del radicalismo, pone en disputa 14 bancas y sus primos de Democracia para Siempre otros 9 lugares. Además, Encuentro Federal 8, La Coalición Cívica 4, Innovación Federal 3, PTS 2 y el bloque Independencia otros 2 diputados.En la Cámara alta, 14 responden a Unión por la Patria, 4 a la Unión Cívica Radical, 2 al PRO, y los restantes 4 a partidos minoritarios.“Es muy probable que tenga una muy buena elección el año que viene. Sea como sea va a ser una elección ganadora oporque como sea van a incrementar su cantidad de diputados en el Congreso de la Nación. Cual sea el resultado es ganancia”, pronosticó Zuban.En cuanto a lo narrativo, consideró: “El oficialismo se va a mostrar más agresivo todavía en su discurso. Sobre todo porque están construyendo su propia base de dirigentes provinciales, provincia por provincia. Sin embargo, para la elección habrá que ver cómo está la economía y si la gente sigue manteniendo esa expectativa en el gobierno de Javier Milei, si lo va a seguir apoyando”.“Si Milei llegara a obtener lo que obtuvieron otros gobiernos en las elecciones intermedias, estaría recontra satisfecho. Por eso cuenta con una ventaja adicional, porque otros oficialismos venían de mayores cantidades de presencias en el Congreso, que es lo que él no tiene”, aseguró Marangoni.Desde lo discursivo, planteó que “el Presidentey de su proyecto de demolición de lo que podríamos denominar el antiguo régimen”.“Él va a querer decir ‘yo con tampoco logré tanto, imagínense si ustedes me dan más poder, ¿qué más rápido voy a poder avanzar para destruir a toda esta gente? Es algo de lo que dijo en el mensaje de aniversario”, consideró.Haime por su parte afirmó que es “imposible que el Gobierno tenga mala performance” y, en ese sentido, aclaró: “Salvo que haya un cisne negro”.“Es decir, que devalúe, que el Fondo Monetario Internacional no le de dinero, que continúe derrumbándose la bolsa en Wall Street. Ahí si va a estar un poco complicado”, advirtió.Y agregó: “Hoy es muy difícil que le vaya mal si la situación es la de hoy. Yo creo que los problemas que pueda tener van a estar relacionados con la boleta única, que hace que no esté el presidente en la boleta y esté el candidato”.En cuanto al mensaje de la oposición, Marangoni señaló que “ya sea Unión por la Patria o sectores de la izquierda van a decir”.Haime consideró que vislumbra, con especial énfasis en la “idea de un Estado activo, protectivo y productivo”. “Van a decir que ‘este señor (Milei) está haciendo esto y yo puedo hacer algo para frenarlo’”, añadió.De esta manera cierra el año el oficialismo y encara el 2025, con un mensaje apegado al libreto, pero dispuesto a ser retocado según la coyuntura y atado en gran medida a las expectativas económicas de una parte de la sociedad. En ese sentido, el margen es más reducido (si esos factores juegan en contra) para LLA, que prometió la salida del desierto y conducir a los “argentinos de bien” a la tierra prometida.