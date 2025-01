Coninagro pedirá una audiencia con Caputo ante el creciente malestar del sector

El presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), Lucas Magnano, confirmó que le pedirán una audiencia al ministro de Economía, Luis Caputo, para expresarle los inconvenientes que viene padeciendo el sector desde hace meses. La decisión fue tomada luego de una reunión de la Mesa de Enlace, conformada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Por el momento, no tuvieron respuesta oficial."Hemos definido con la Mesa de Enlace enviar este pedido de audiencia para discutir la posibilidad de eliminar las retenciones y una reestructuración en lo que respecta a la parte fiscal", expresó Magnano.En diálogo con el programa "Así nos va" que se emite por Radio Splendid, indicó: "Cada productor, desde cada rincón del país que produce, nos transmite la preocupación y los serios problemas que están teniendo, por la sequía que están atravesado y las decisiones económicas que ha tomado este gobierno, que no las considero ni buenas ni malas, pero sin dudas que han impactado en una estructura de costos dilapidaria para el sector agrario".Lo que quiere decir, explicó, que "los costos subieron de manera exponencial", una cuestión que se suma a la “baja de precios” y a la falta de precipitaciones que impacta sobre los cultivos y que llevó a tomar la decisión de pedir una reunión con el ministro de Economía."Hemos tomado la decisión de hacer algo, intentar lograr la quita de retenciones al menos en el aspecto agropecuario. Todos en el campo la merecemos, hay que empezar a ganar competitividad", señaló.Al ser consultado sobre el hecho de si le están teniendo un poco más de paciencia al gobierno de Javier Milei por no ser peronista, respondió: “Yo represento los intereses de los productores, acá no hay ninguna bandera política. Muchas veces algunos dirigentes se han confundido, acá verdaderamente la única política que hay que hacer es la agropecuaria. Este reclamo del campo se caía de maduro”."El presidente dijo muy enfáticamente que iba a quitar las retenciones. La realidad es que no podemos esperar más", enfatizó.Magnano también contó que las pérdidas en la producción de soja no “está dando positiva la ecuación”, pérdidas de 80-90 dólares a 200 dólares por hectárea cultivada y aclaró que la situación es grave en “zonas núcleo” del país en donde se pueden aplicar tecnologías para paliar la situación.