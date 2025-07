Finalizó la baja de retenciones y los rurales aseguraron que es "asfixiante" la presión del Gobierno

La rebaja transitoria de retenciones al agro que regía desde enero llegó a su fin este 1 de julio. Desde ahora, los principales cultivos exportables del país vuelven a pagar los derechos de exportación que se aplicaban antes de la medida: la soja pasa del 26% al 33%, la harina y el aceite de soja del 24,5% al 31%, el maíz y el sorgo del 9,5% al 12%, y el girasol del 5,5% al 7%.El cierre de este período de alivio impositivo impulsó durante junio una fuerte liquidación de divisas, que alcanzó los US$3.706 millones, un 87% más que el mismo mes del año pasado. En el acumulado del semestre, el ingreso total del sector fue de US$15.419 millones, reflejando un crecimiento del 40% respecto de 2024. Sin embargo, tras el fin de la reducción, se prevé un freno abrupto en las liquidaciones.Desde la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, integrada por el Coninagro, CRA, Federación Agraria y la Sociedad Rural, recriminaron que el esquema de derechos de exportación es un “impuesto distorsivo, anacrónico y perjudicial”. Las entidades alertaron que estas medidas “de corto alcance” solo profundizan la incertidumbre y el retraso productivo, y reclamaron políticas estructurales que mejoren la competitividad del agro.En el marco del decreto 439/2025, el Gobierno decidió mantener hasta marzo de 2026 la alícuota reducida del 9,5% para el trigo y la cebada, con la condición de que al menos el 90% de las divisas se liquiden en 30 días hábiles. El resto de los cultivos vuelve a tributar con las tasas previas a la baja temporaria.Desde su lugar, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dejó en claro que no hay margen fiscal para sostener el beneficio. “Coincidimos en que es un mal impuesto, pero no podemos avanzar con una rebaja en este momento. Necesitamos consolidar el equilibrio fiscal antes de dar ese paso”, sostuvo el funcionario, descartando así la posibilidad de una prórroga.Francos agregó que sería un error volver a políticas de “emisión o impuesto fácil” que, bajo la lógica libertaria, llevaron al país al fracaso. También rechazó los reclamos de algunos gobernadores para avanzar con una nueva ley de coparticipación que afecte el orden fiscal y advirtió que el tema, si no hay consenso, se discutirá en el Congreso.