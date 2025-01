Milei vinculó a las parejas homosexuales que tienen hijos con la pedofilia y generó repudio

En el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Javier Milei vinculó de manera directa a las parejas homosexuales que tiene hijos con la pedofilia, en el marco de un discurso en el que habló poco de política y economía y, en cambio, se dedicó a sumarse a los ataques de Donald Trump a lo que llaman "ideología woke"."Fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años", dijo el mandatario para introducir la idea y generalizar contra los gays y la "ideología de género".Y siguió: "Quiero ser claro: cuando digo abuso no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos".En diálogo con Noticias Argentinas, los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Esteban Paulon advirtieron que la frase expresada por Milei sobre que “la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil” porque “son pedófilos” tiene “cero evidencia científica” y que el Presidente toma un caso y “generaliza”.“Está claro que es un discurso que parece tener la pluma de Agustín Laje y va en sintonía con lo de (Donald) Trump. (Milei) se para en situaciones extremas para dejar un metamensaje que es preocupante. En cada parte agrega ‘feminismos radicalizado’ y al extremo ‘una pareja homosexual’ y a partir de ahí arranca”, manifestó Ferraro.En la misma línea, Paulon también aseveró que “no hay nada científico” que respalde los dichos del discurso de Milei y que “es preocupante porque generaliza, estigmatiza, genera violencia e incita odio”.“Nuestra sexualidad no es una enfermedad. La identidad de género es una de las dimensiones de la sexualidad humana. Vivirla libremente es un derecho y hace a la dignidad y el derecho a la identidad. Acusar de pedofilia a quienes acompañan a niñas y niños trans es cruel y malicioso”, señaló.Para finalizar, y al ser consultado por la posibilidad de un juicio político dada la gravedad del discurso, no sólo en Davos, sino en la publicación que realizó ayer Milei en sus redes sociales (“zurdos hijos de putas, tiemblen”), Ferraro respondió que es grave, pero que hacerle un juicio “no lo ve” posible. “Acá hay que ser muy estratégico. Nos estamos metiendo en una que no nos damos cuenta”, concluyó.En 2023, Milei en plena campaña insistía con el tema de la pedofilia, pero en aquel caso para establecer una metáfora sobre el Estado que, por los detalles que mencionaba, arroja gravedad real respecto del emisor. "Acá el punto es el siguiente. Reconocer quién es nuestro verdadero enemigo. Nuestro verdadero enemigo es el Estado. El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes, con los nenes encadenados y bañados en vaselina”, había afirmado en aquella oportunidad.