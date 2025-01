Paro nacional de trenes: todo lo que hay que saber sobre el funcionamiento de los servicios de las distintas líneas

Trenes Argentinos informó cómo funcionarán las líneas afectadas entre las 9 y las 15 por el paro del gremio de La Fraternidad de Omar Maturano. Por medio de un comunicado oficial, la empresa detalló que el cronograma será el siguiente:LÍNEA ROCA- Plaza Constitución-Alejandro Korn: último servicio sale 7:04 restituyéndose a las 15:26- Plaza Constitución-Ezeiza: último servicio sale 7:30 restituirá a las 15:20- Plaza Constitución-La Plata: último servicio sale 7:03 y se restituirá a las 15:24- Plaza Constitución-Bosques (vía Quilmes): último servicio sale 6:55 y se restituirá a las 15:41- Plaza Constitución-Bosques (vía Temperley): último servicio sale 7:14 y se restituirá a las 15:17- Alejandro Korn - Plaza Constitución: último servicio sale 7:33 y se restituirá a las 16:33- Ezeiza - Plaza Constitución: último servicio sale 7:54 restituyéndose 16:05- La Plata - Pza Constitución: último servicio sale 7:24 restituyéndose 15:41- Bosques - Pza Constitución (vía Quilmes): último servicio sale 8:02 y se restituirá 16:24- Bosques - Pza Constitución (vía Temperley): último servicio sale 8:00 y se restituirá 16:14LÍNEA SARMIENTO- Once Moreno: último servicio sale a las 7:19 y se restituirá a las 16:17- Moreno Once: último servicio sale a las 6:55 y se restituirá a las 15:46LÍNEA SAN MARTÍN- Retiro - Pilar: último servicio sale 7:28 restituyéndose 15:34- Retiro - José C. Paz: último servicio sale 7:45 y se restituirá 16:58- Pilar - Retiro: último servicio sale 7:22 restituyéndose 15:51 José C. Paz - Retiro: último servicio sale 7:30 y se restituirá 15:37LÍNEA MITRE- Retiro - Bartolomé Mitre: último servicio sale 8:33 y se restituirá 15.30.- Retiro - J.L Suárez: último servicio sale 8:19 y se restituirá 15:35.- Retiro - Tigre último servicio sale 7:55 y se restituirá 15:45.- Bartolomé Mitre - Retiro - sale: último servicio sale 8:19 y se restituirá 15.44.- José León Suárez - Retiro - sale: último servicio sale 8:12 y se restituirá 15.16.- Tigre - Retiro sale: último servicio sale 7:55 se restituirá 15.38.LÍNEA BELGRANO SUR- Tapiales - Marinos del Crucero Gral Belgrano: último servicio sale 6:34 restituyéndose 16:22- Dr Sáenz - González Catán: último servicio sale 6:50 restituyéndose 16:25- González Catán - Dr. Sáenz: último servicio sale 7:00 y se restituirá 16:12- Marinos del Crucero Gral Belgrano - Tapiales: último servicio sale 7.35 y se restituirá 17:32Por su parte, el comunicado sostiene que el paro no afectará los servicios de larga distancia que parten en esa franja horaria desde y hacia Mar del Plata, que operarán normalmente.