Diputados: El oficialismo consiguió el quórum y busca aprobar la suspensión de las PASO

En las primeras 48 horas de las sesiones extraordinarias, el Gobierno logró dictaminar el proyecto de suspensión de las PASO por el ciclo electoral 2025 y elevarlo a la Cámara de Diputados, que podría darle media sanción tanto a esa iniciativa como a reformas de seguridad y justicia presentadas por el Poder Ejecutivo: cambios en reiterancia, reincidencia y unificación de condena; y el régimen de juicio por ausencia.La sesión de este jueves comenzó a las 12, después de la reunión de Labor Parlamentaria. El escenario para el oficialismo es optimista. No sólo volvería a contar con los respaldos del MID, el PRO, Innovación Federal, la Coalición Cívica y amplios sectores de la UCR y Encuentro Federal, sino que también una vez más se vería en el Congreso la influencia de los gobernadores provinciales: diputados santiagueños y catamarqueños que integran el bloque de Unión por la Patria levantarán la mano para el Gobierno.A pesar del mayoritario rechazo de Unión por la Patria, junto con otros de Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda, el Gobierno superaría los 140 votos de los 129 necesarios. En el plenario de comisiones, el dictamen de mayoría se alcanzó con el último aliento, gracias a la presión que el Gobierno, a través de jefatura de Gabinete, ejerció sobre dos gobernadores de Unión por la Patria (Catamarca y Santiago del Estero) y el de Córdoba, Martín Llaryora.Más abrumadora sería la aprobación de los proyectos de seguridad y del régimen de juicio en ausencia, que cuenta con apoyo unánime de todos los bloques menos del peronismo y la izquierda. La única condición que evitaría la media sanción sería que no haya quórum en el inicio del tratamiento de esas propuestas. Dada que la sesión durará al menos 15 horas, se especula con la retirada trasnoche de algunos diputados, lo que desplazaría la votación de estas iniciativas para la próxima semana, cuando se programe la sesión de Ficha Limpia, otro de los proyectos de reforma electoral que logró dictaminar La Libertad Avanza, además de haber sancionado en el 2024 la Boleta Única de Papel.A pesar de que hay consensos para aprobar la suspensión de las PASO, aún hay incertezas de los otros puntos que integran la "Ley de Fortalecimiento Electoral", que limita la gratuidad de la propaganda proselitista, incrementa exponencialmente el aporte que pueden realizar los privados (de un límite del 2% del total de fondos electorales, pasa al 35%) y dificulta las condiciones para convertirse en un partido nacional.En cuanto a los proyectos de seguridad, se busca reformar el Código Penal en su artículo 50 para agravar en un tercio la condena para los reincidentes ("toda persona que haya sido condenada dos o más veces a una pena privativa de la libertad"). También se sustituye el artículo 55 para unificar condenas, indicando que "la pena aplicable al reo tendrá como mínimo, el mínimo mayor y como máximo, la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos".En cuanto a la reiterancia delictiva (conducta transgresora de la ley en la que no se produjo condena), comenzaría a considerarse como argumento para determinar la prisión preventiva durante una investigación (modifica artículo 218 del Código Procesal Penal). En ese marco, se establecen figuras que amplían las condiciones para la prisión preventiva: presunción de peligro de fuga, de obstaculización de la investigación y de reiterancia delictiva.Finalmente, el juicio en ausencia modifica la legislación procesal penal para permitir la continuidad y la culminación del proceso penal aunque se dé la ausencia del imputado en algunos delitos. En ese marco, la autorización se concretaría cuando un juez declara rebeldía del imputado por no comparecer ante el Tribunal, por ausentarse en su domicilio sin justificación o por haberse fugado de su lugar de detención, en caso de determinados delitos considerados graves.