27.03.2026 / GANÓ ARGENTINA

La justicia de EEUU falló a favor de la expropiación argentina de YPF durante el gobierno de CFK

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito anuló la sentencia de la jueza Preska que obligaba al país a pagar más de USD$16 mil millones. Especialista sostiene que el fallo reconoce que la expropiación se realizó conforme al derecho argentino. La reacción de Milei.




Este viernes, la Justicia estadounidense falló en favor de YPF al anular la sentencia de primera instancia que obligaba a la Argentina a pagar un total de 16 mil millones de dólares, sanción que había impuesto la jueza Loretta Preska. De esa manera, fueron validados los argumentos presentados por el Estado argentino y quedó asentado que YPF no tuvo responsabilidad en el proceso de estatización.

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Manhattan resolvió revocar "la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes en sus reclamos por incumplimiento de contrato contra Argentina”. "Confirmamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de YPF”, añadió, lo que deja sin efecto la condena económica y las órdenes posteriores de entrega de acciones para saldar la deuda.

La resolución desestimó así el fallo que en septiembre de 2023 había firmado Preska, por el cual Argentina debía abonar 14.390 millones de dólares al fondo Petersen Energía y 1.710 millones a Eton Park, cifras que incluían daños y perjuicios por 8.430 millones de dólares y otros 7.670 millones en concepto de intereses; como también la orden de 2025 que obligaba a transferir acciones de la compañía para cumplir parcialmente la sentencia.

ESTATIZACIÓN DE YPF: UNA DECISIÓN CONFORME AL DERECHO ARGENTINO

Siguiendo la explicación del ex procurador del Tesoro Sebastián Soler, quien siguió de cerca el caso, el decisión de la Cámara representa una validación jurídica del proceso de estatización, puesto que "concluye que el derecho argentino permitía hacer la expropiación de la manera que se hizo, es decir, correctamente de acuerdo a nuestras leyes, y que no había ninguna obligación bajo la ley argentina de ofrecer comprar las acciones de los minoristas. Significa, que francamente ganamos”.

Soler remarcó además que el tribunal fue “categórico en ese sentido, porque dice que tanto el derecho público como el derecho privado argentino -el cual la cámara se tomó el trabajo de interpretar luego de que Preska rechazara ese argumento- le da la razón a la Argentina”. En síntesis, el especialista aseguró que "el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tuvo razón al expropiar de la manera en que lo hizo. Ganamos el juicio porque teníamos razón". 

MILEI CELEBRÓ EL FALLO: INSULTOS Y DICHOS DESAFORTUNADOS

Tras trascender la noticia, Milei aplaudió la decisión judicial en sus redes sociales: “GANAMOS EL JUICIO DE YPF”, escribió en un tono más técnico. Poco después ofreció un discurso público en el que celebró haberle "ganado a Burdford en Estados Unidos”, así como evitar "el pago de 18 mil millones de dólares”.

Pese al formal festejo introductorio, el Presidente no resistió tanta investidura y lanzó: “Como soy Milei lo voy a decir al estilo Milei: tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inutil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”.

Consultado sobre dichas declaraciones cargadas de insultos, Soler consideró al aire que “más allá de lo desagradable", todos los documentos presentados por la administración actual "no contienen ninguna frase cuestionando la expropiación", e insistió: "Nunca, en ningún escrito, se dijo lo que se dice públicamente. Y la Cámara dá la razón a la defensa argentina", es decir, que esboza una visible contradicción entre los repudiables dichos del mandatario y los aspectos técnicos, en donde se acredita que la estatización se desarrolló adecuadamente. 

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