La justicia de EEUU falló a favor de la expropiación argentina de YPF durante el gobierno de CFK

Este viernes,sanción que había impuesto la jueza Loretta Preska. De esa manera, fueron validados los argumentos presentados por el Estado argentino y quedó asentado que YPF no tuvo responsabilidad en el proceso de estatización.El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Manhattan resolvió revocar "la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes en sus reclamos por incumplimiento de contrato contra Argentina”. "Confirmamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de YPF”, añadió, lo que deja sin efecto la condena económica y las órdenes posteriores de entrega de acciones para saldar la deuda.La resolución desestimó así el fallo que en septiembre de 2023 había firmado Preska, por el cual; como también laSiguiendo la explicación del ex procurador del Tesoro, quien siguió de cerca el caso, el decisión de la Cámara representa una validación jurídica del proceso de estatización, puesto que "concluye que, y que. Significa, que francamente ganamos”.Soler remarcó además que el tribunal fue “categórico en ese sentido, porque dice que tanto el derecho público como el derecho privado argentino -el cual la cámara se tomó el trabajo de interpretar luego de que Preska rechazara ese argumento- le da la razón a la Argentina”. En síntesis, el especialista aseguró que "el gobierno detuvo razón al expropiar de la manera en que lo hizo. Ganamos el juicio porque teníamos razón".Tras trascender la noticia, Milei aplaudió la decisión judicial en sus redes sociales: “GANAMOS EL JUICIO DE YPF”, escribió en un tono más técnico. Poco después ofreció un discurso público en el que celebró haberle "ganado a Burdford en Estados Unidos”, así como evitar "el pago de 18 mil millones de dólares”.Pese al formal festejo introductorio, el Presidente no resistió tanta investidura y lanzó: “Como soy Milei lo voy a decir al estilo Milei:Consultado sobre dichas declaraciones cargadas de insultos, Soler consideró al aire que “más allá de lo desagradable",, es decir, que esboza una visible contradicción entre los repudiables dichos del mandatario y los aspectos técnicos, en donde se acredita que la estatización se desarrolló adecuadamente.