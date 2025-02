Reforma previsional: Javier Milei contradijo al titular de Anses y negó cambios en la edad jubilatoria

El presidente Javier Milei desacreditó al titular de la Anses,, quien había adelantado una reforma previsional con el aumento de la edad jubilatoria, y señaló que tales cambios no son "parte de este momento".. El kirchnerismo hizo muchas aberraciones, una de las que hizo fue dar jubilaciones sin aportes", sostuvo Milei en una entrevista con A24.Y desmintió directamente los dichos de De los Heros quien había planteado que iban a aumentar la edad jubilatoria:Es decir que hasta que usted no arregle el problema laboral, no puede ir por el tema previsional".Ayer, el titular de Anses había señalado:, y constituye el punto 9 del Pacto de Mayo. Creo que la Argentina se merece una reforma previsional completa porque el sistema, tal como lo han dejado, está quebrado". "Hay gente que no llega a los 30 años de aportes porque ha cambiado el mundo laboral. Entonces,", lanzó De los Heros en diálogo con TN ".Actualmente, la edad mínima para acceder a la jubilación es de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, siempre y cuando cumplan con el requisito de los 30 años de aportes. Desde el próximo 23 de marzo, con el fin de la moratoria previsional dirigida a mujeres de entre 50 y 60 años y hombres de entre 55 y 65 años que no lleguen a los 30 años de aportes, solo podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) desde los 65 años y recibir el 80% del haber mínimo, sin derecho a la pensión por viudez.