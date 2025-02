Lammens planteó la construcción de un frente anti-Milei y pidió dejar de lado los egos de cara a las elecciones

El legislador porteño de Unión por la Patria (UP) Matías Lammens remarcó la necesidad de construir “un frente anti-Milei” dado que el Gobierno nacional “está haciendo un daño estructural" a la Argentina.“Está haciendo un daño estructural en términos de lo que pasa con el entramado productivo, con la educación pública y con el sistema de ciencia”, consideró el ex ministro en una entrevista con Futurock.Lammens explicó que “más de la mitad de la Argentina no está de acuerdo con eso: en cualquier estudio de opinión, el 75% quiere la universidad pública, gratuita y de calidad, por ejemplo”.Por lo tanto, pidió "dejar de lado los egos" de cara a las elecciones legislativas: “Al que le toca ser candidato, genial, y al que no le toca, tendrá que acompañar. Y soy el primero que está dispuesto a poner sobre la mesa eso en términos personales. Para el momento que vive la Argentina, lo menos importante son las candidaturas”.Por otro lado, criticó la gestión de Jorge Macri: “La Ciudad está considerablemente peor que hace dos o tres años. Inclusive en lo que declaman como principales fortalezas, como era la seguridad”.En ese sentido, Lammens aseguró que “lo que está pasando en la Legislatura en términos de ruptura de bloques es un debilitamiento del espacio que gobierna, que también erosiona la gestión”.Por eso, consideró que, con vocación frentista y de buscar grandes acuerdos, “hay una posibilidad enorme de construir una fuerza que pueda ganar definitivamente la Ciudad de Buenos Aires y gobernarla de una manera diferente".