El proyecto de suspensión de las PASO obtuvo dictamen en el Senado y se trataría la próxima semana en el recinto

El proyecto que busca suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) obtuvo dictamen de mayoría en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y quedó listo para ser tratado en el recinto.Un total de 11 de los 19 senadores de la comisión firmaron el despacho de mayoría, aunque tres lo hicieron en disidencia: los radicales Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Maximiliano Abad (Buenos Aires), y la legisladora del PRO Guadalupe Tagliaferri (PRO).Por tratarse de una ley electoral, el oficialismo tendrá que comprometer a 37 senadores para que den quorum el 20 de febrero, y misma cifra -como mínimo- para sancionar el proyecto, que precisa la mayoría absoluta del Cuerpo. Es decir, Villarruel no podrá desempatar. Por eso serán claves las potenciales abstenciones o rechazos de algunos dialoguistas y el eventual acompañamiento que se espera de un puñado de peronistas.Antes de la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, expresó en la red X: “La suspensión de las PASO le simplificará la vida a todos los argentinos y les ahorrará USD 150 millones. La política debe dirimir sus internas con su propio dinero y no con el bolsillo del pueblo argentino que no llega a fin de mes”.Con la suspensión de las PASO ya dictaminada, el próximo desafío del oficialismo será a las 18 horas, cuando la comisión de Justicia -la maneja el libertario riojano Juan Carlos Pagotto- analice la iniciativa que refuerza la reincidencia y reiterancia, para evitar el efecto penal de la denominada “puerta giratoria”; y el proyecto que activa el juicio en ausencia. Los dos fueron aprobados por Diputados la semana pasada.Ambos textos contarían con aval y se espera que también consigan los despachos correspondientes, con el fin de llevarlos al recinto el jueves 20. Minutos antes de la reunión de Asuntos Constitucionales, apareció el dictamen que propone al magistrado federal Ariel Lijo como integrante de la Corte Suprema, que podría sumarse al debate de la semana próxima.