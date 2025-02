A pocas semanas del inicio de clases, gremios docentes exigen al Gobierno de Milei la reapertura de la paritaria nacional

A semanas del inicio de clases, gremios docentes exigen al Gobierno de Javier Milei una reapertura de las negociaciones por la paritaria nacional. Sonia Alesso, secretaria general de Ctera, reveló que hasta el momento no fueron convocados por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, a discutir un nuevo piso del salario mínimo, fijado en agosto en $420.000."Nos dijeron que era probable que fuera la próxima semana, pero hasta ahora no tenemos confirmación de la paritaria”, explicó la gremialista.Luego, reveló que el llamado por parte de la cartera educativa nacional “debería ser urgente, o ya debería haber sido, porque empiezan las negociaciones en las provincias y todavía no hay ninguna resolución de la cuestión nacional”.“Cuando el piso nacional está bajo, también tira las otras negociaciones para abajo”, explicó Alesso en diálogo con La Nación en relación a que el piso de salario mínimo docente sirve como piso para discutir luego las negociaciones partidarias provinciales.Por su parte, Sergio Romero, secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), aseguró al mismo medio tener "una especie de confianza, creemos que el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales van a tener la sensibilidad necesaria como para mejorar el salario de los trabajadores de la educación”.Según indicó, pese a que “hay conversaciones con el Gobierno”, la administración libertaria todavía no realizó una convocatoria formal para rediscutir el piso salarial.-10 de febrero: directivos y docentes regresaron a las escuelas.-24 de febrero: comienzan las clases para jardín y primaria.-5 de marzo: comienzan las clases en secundaria.-21 de julio al 1 de agosto: vacaciones de invierno.-19 de diciembre : terminan las clases.