Dueño de una red de blockchain denunció que Milei ofrecía coimas a empresas para que sucedan "cosas mágicas"

"Danos algo y cosas mágicas pueden suceder." 🤬😶‍🌫️ pic.twitter.com/7J4XhO5ABe — Maximiliano Firtman (@maxifirtman) February 16, 2025

El escándalo en torno a la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo tras la denuncia del empresario Charles Hoskinson, fundador de Cardano. Según reveló en un video que circula en redes sociales, personas cercanas al presidente Javier Milei le pidieron coimas para gestionar una reunión con el mandatario y facilitar el avance de ciertos proyectos en Argentina.Hoskinson afirmó que el episodio ocurrió en octubre del año pasado, durante el Tech Fórum. "Firmamos un memorando de entendimiento con Glowbent, una empresa de 20.000 desarrolladores. En realidad, no necesitabámos un acuerdo del gobierno argentino, solo tenemos curiosidad por saber qué va a hacer el sello. Así que teníamos a todas estas personas que conocimos en el camino y nos dijeron, oye, ya sabes, danos algo, algo, podemos conseguirte una reunión. Oh sí, podrían pasar cosas mágicas", relató el empresario.Ante esta situación, Hoskinson aseguró que rechazó el ofrecimiento: "Dije, bueno, eso sería una violación de la FCPA, no podemos hacer eso. Y luego eso se detuvo de repente". La FCPA es la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos, que penaliza los sobornos a funcionarios de otros países.Presicisamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la semana pasada una orden ejecutiva que suspendió temporalmente los procesos judiciales contra ciudadanos y empresas estadounidenses acusados de sobornar a funcionarios extranjeros. La medida, anunciada el lunes en la Oficina Oval, afecta directamente la aplicación de la (FCPA, por sus siglas en inglés).La denuncia de Charles Hoskinson se enmarca en el contexto del escándalo relacionado con la promoción de la criptomoneda $LIBRA por parte del presidente Javier Milei. El mandatario recomendó esta moneda digital en sus redes sociales, lo que provocó un aumento significativo en su valor. Sin embargo, pocas horas después, su cotización se desplomó, generando sospechas de una posible estafa. Ante esta situación, Milei eliminó su publicación y se disculpó, afirmando que desconocía los detalles del proyecto y que no tenía vínculos con el mismo.Hoskinson también expresó su visión sobre lo ocurrido: "Creo que hay algunas personas en ese círculo íntimo que rodea al propio Milei y que se aprovecharon de su falta de conocimiento de nuestra industria y lo que sucedió con Trump Point y estas otras cosas para convencerlo de que sería una buena idea lanzar una infraestructura criptográfica y básicamente respaldarla. Y utilizaron al presidente de Argentina básicamente para ganar mucho dinero. Bienvenidos a la política latinoamericana".La denuncia fue difundida por la periodista Camila Dolabjian, de Radio Rivadavia, y puso bajo la lupa a quienes intervinieron en la conexión entre empresarios cripto y el Gobierno argentino. Este nuevo elemento podría ser clave en la investigación ordenada por Milei, quien ya instruyó a la Oficina Anticorrupción para analizar el rol de funcionarios y empresarios en el desarrollo de KIP Protocol, la estructura detras de $LIBRA. Además, el Presidente creó la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) con el fin de esclarecer el lanzamiento de la criptomoneda y determinar si hubo delitos.Cardano es una plataforma de blockchain de tercera generación creada en 2017, que busca mejorar la escalabilidad, sostenibilidad e interoperabilidad de las criptomonedas. Se diferencia de Bitcoin y Ethereum por su enfoque basado en la investigación académica y la revisión por pares, lo que la convierte en una de las opciones más avanzadas del sector. Su criptomoneda nativa es ADA, utilizada para transacciones y contratos inteligentes.Charles Hoskinson es un matemático y empresario estadounidense conocido por ser uno de los cofundadores de Ethereum y el creador de Cardano. Su visión se centra en el desarrollo de tecnologías descentralizadas para transformar sectores como las finanzas y la identidad digital. Hoskinson ha sido una de las voces más influyentes en la industria blockchain y ha participado en diversos foros internacionales sobre el futuro de las criptomonedas.La empresa detrás de $LIBRA, KIP Protocol, aseguró que el presidente no estuvo involucrado en el desarrollo de la criptomoneda. No obstante, analistas advirtieron sobre los riesgos asociados a este tipo de monedas, conocidas como 'memecoins', debido a su alta volatilidad y la posibilidad de fraudes. La oposición política reaccionó con firmeza ante este incidente. El legislador Leandro Santoro solicitó un juicio político contra Milei, argumentando que el escándalo causó un "papelón internacional".Este no es el primer caso en el que Milei se ve involucrado en controversias relacionadas con criptomonedas. Anteriormente, promocionó la plataforma CoinX, que posteriormente fue investigada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina por presunta estafa piramidal. En aquella ocasión, Milei también se disculpó y afirmó desconocer las irregularidades de la empresa.