El Gobierno dice que Milei fue "estafado" por Libra pero que "nunca dijo vayan e inviertan

Tras una reunión entre el Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo en Casa Rosada, el Gobierno rompió el silencio a través de off the record y salió con su libreto: aseguran que el Presidente fue “estafado” por los empresarios que le propusieron la criptomoneda $LIBRA, que de todos modos él en "ningún momento" la promocionó y que su hermana no tiene nada que ver con el armado de lo que, según las versiones de los dueños de las firmadas apuntadas, fue un acuerdo comercial pactado

La versión del Poder Ejecutivo ante el escándalo de orden político, económico y judicial de orden global que generó Milei el viernes por la noche surge sin voceros, en off, porque Manuel Adorni suspendió su conferencia de prensa en pleno criptogate. Es que el mandatario grabará una entrevista con su amigo Joni Viale esta tarde, alrededor de las 15, que se emitirá esta noche, y parece que esa será la única voz en on por ahora.En redes le hicieron saber a Adorni que su silencio no se parece a su habitual estilo ante las polémicas. También le recordaron sus reuniones con los empresarios involucrados, a quienes desde el Gobierno buscan construir como únicos culpables de absolutamente todo.Sin embargo, según Infobae, el Gobierno hizo trascender su voz de manera no oficial. Tras el fin de semana recluido y casi sin celular en mano en la Residencia Presidencial de Olivos, Milei llegó a la Casa Rosada esta mañana.Allí se reunió con su hermana Karina y con su asesor apodado el "mago del Kremlin", Santiago Caputo, para dialogar acerca de lo sucedido y cómo construir su relato. También tendrá audiencias privadas y dará una entrevista a su amigo Viale.Según la versión del Gobierno que recogió el artículo, Milei es una víctima más, fue “estafado” por el grupo de traders que le propuso la idea del proyecto “Viva la Libertad”, que tenía como finalidad la venta de la criptomoneda $LIBRA.¿De quién es la culpa? De Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy principalmente, pero también de Hayden Mark Davis, de Kelsen Ventures, quien ya dio su versión y enfatizó en que el Presidente estaba tan al tanto que hasta tenía listos videos promocionales . En la volteada también cae Julian Peh, de KIP Protocol. Todos estos fueron señalados por el propio Milei en el posteo que publicó después de borrar su primer mensaje, el viernes por la tarde noche.Durante el fin de semana trascendieron versiones acerca de los posibles culpables en el entorno presidencial. Se habló de Adorni, por su participaciòn en las reuniones con los empresarios mencionados, y de dos intergrantes de LLA que no tienen cargo formal, como Demian Reidel y Agustín Laje. Pero en Casa Rosada lo que más preocupó e intentan desmentir es la versión, materializada en artículos de medios oficialistas, incluso, que apuntaba que Karina Milei estaba al tanto y a favor del fallido experimento digital.Lo llamativo es que a la vez que intentan decir que Milei fue "estafado", sostienen que cuando el mandatario difundió su posteo “en ningún momento dijo: ‘vayan e inviertan’”. O sea, sólo fue un inocente tuit contando acerca de la existencia de un emprendimiento más, como cuando antes de ser Presidente promocionó CoinX, cuyos dueños están presos por el mismo delito que ahora podrían investigarse para el caso de Libra.Milei grabará esta tarde, a las 15, un reportaje que se difundirá a la noche por el canal Todo Noticias donde se espera explique su actuación en la difusión de la fallida cripto $LIBRA.