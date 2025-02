La Justicia convalidó la resolución que impide a los municipios cobrar tasas en las facturas de servicios

El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 1 de San Martín convalidó este viernes la resolución que impide a los municipios cobrar tasas en las facturas de servicios. Lo determinó al rechazar el recurso de amparo presentado por la Municipalidad de Tigre al señalar que la normativa nacional no se trata de un acto de autoridad pública manifiestamente arbitrario ni ilegal.De todas manera, señaló que el plazo de 30 días para la aplicación de la resolución es arbitrario para que el municipio reacomode la modalidad de cobro, y lo amplió a 90 días. La resolución dictada por el Poder Ejecutivo le impide que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios que incluyan en su facturamos ítems ajenos al de los bienes o servicios respectivos.Para el juez Oscar Alberto Papavero la resolución no se trata de un acto de autoridad pública manifiestamente arbitrario ni ilegal, requisito esencial para la procedencia de la acción de amparo. Sino que “fue emitido por una autoridad competente, en el marco de sus atribuciones, con suficiente fundamento en hechos que no han sido debidamente rebatidos y que justifican en forma razonable el temperamento allí adoptado”.Ademas, “ha sido demostrada la lesión actual o inminente en los derechos del municipio actor, ya que no existe sustancial desconocimiento de su potestad tributaria y nada obsta que -con las previsiones temporales del caso- acuda a los habituales mecanismos de recaudación directa de las tasas municipales, o establezca aquellos que considere adecuados y convenientes, siempre resguardando los derechos de los administrados y/o consumidores".