Juez defendió a Milei: "Es un tipo decente, honesto, repleto de buenas intenciones

El senador nacional por Córdoba ,Luis Juez, respaldó al presidente Javier Milei, en medio del escándalo por la difusión del token $LIBRA.El legislador aseguró que el mandatario "es un tipo decente, honesto, repleto de buenas intenciones”. “Algunos pícaros le arman caminos intrincados. Yo he dicho mil veces que a este Presidente no hay que llevarlo al barro", señaló en declaraciones a Radio Rivadavia."La ingenuidad en determinados lugares es un pecado capital. Cuando vos sos Presidente, la ingenuidad te puede costar la vuelta de lo peor de la política", agregó.Juez remarcó: "Desde que volvió la democracia en 1983 y me agarró con 18 años recién cumplidos, los conocí a todos los presidentes. Los conocí a todos y te puedo decir con sinceridad que este tipo es extremadamente decente e ingenuo”.El dirigente cordobés pidió que a Milei "no le hagan morder la banquina porque no sabe salir de ahí". "No se crean pícaros, no se crean vivos", aseveró.