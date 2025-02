Una legisladora libertaria arremetió contra el macrismo y vaticinó el fin de ciclo del PRO

La legisladora libertaria Pilar Ramírez no tuvo reparos en cargar contra el expresidente Mauricio Macri y el PRO, en una contundente entrevista que dejó claro su desprecio por la gestión macrista. En una dura crítica, Ramírez le recomendó a Macri que se dedicara a ayudar a su primo, Jorge Macri, a quien le atribuyó varios problemas en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires. "Le diría al expresidente que se dedique a ayudar a su primo, que tiene bastantes problemas en la Ciudad", expresó con dureza, apuntando directamente a la administración porteña y cuestionando el rumbo del gobierno local.

En cuanto a una posible alianza electoral con el PRO, la dirigente libertaria dejó claro que la decisión será tomada por Javier Milei. No obstante, remarcó que el PRO debería reconocer la necesidad de reducir el Estado y escuchar las propuestas del Gobierno. "Ninguno de los puntos que hemos puesto sobre la mesa para trabajar han sido escuchados", afirmó, haciendo alusión a proyectos que, según ella, no fueron tratados por el gobierno porteño. Concluyó que, aunque la posibilidad de un acuerdo sigue abierta, por el momento no es algo que se esté considerando de manera activa.

Para Ramírez, el accionar de Wolff está más enfocado en intereses electorales que en abordar los problemas reales de la seguridad porteña. "Un ministro al que se les tapan todos los días presos y que está más interesado por ver cómo mide, no está a la altura de ser ministro de seguridad", sostuvo, sugiriendo que el titular de la cartera debería dedicarse a otros asuntos.La legisladora también fue contundente al afirmar que el modelo del PRO en la Ciudad de Buenos Aires está agotado. "Invito a cualquiera de los porteños a caminar por la ciudad de Buenos Aires y se van a dar cuenta que la ciudad no está limpia, que se le escapan los presos", afirmó, vaticinando el "fin de ciclo" del PRO. En este sentido, Ramírez consideró que la falta de gestión efectiva en la Ciudad está llevando a un hartazgo generalizado entre los ciudadanos, lo que, según ella, debería abrir el espacio a nuevas ideas y propuestas.