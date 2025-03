¿Mensaje para Carlos Pagni?: Milei dijo que le "repugnan los periodistas operadores"

El presidente Javier Milei respondió con dureza a los comentarios del periodista Carlos Pagni sobre el aumento de los salarios en dólares. Aunque no lo mencionó directamente, Milei utilizó su cuenta de X para cuestionar al periodista y a otros profesionales de los medios, a quienes calificó como "operadores de la devaluación". En su publicación, el mandatario criticó la postura de aquellos que sostienen que el aumento de los salarios en dólares afecta negativamente la competitividad económica de Argentina, comparando la situación con la de países como Estados Unidos, Alemania, Irlanda, Japón y Suiza.

El presidente también se mostró contundente al afirmar: "A esas basuras les pregunto, ¿cómo hacen países como EEUU, Alemania, Irlanda, Japón o Suiza para poder competir con los salarios que pagan? ¿Acaso creen que se progresa empobreciendo a los trabajadores?". Según el presidente, los salarios altos no son el problema y comparó a quienes lo afirman con aquellos que piensan que para salir de una crisis económica es necesario "cavar más en el mismo pozo".Cabe recordar que en las últimas horas la cuenta @MileiEmperador, aludida al asesor predilecto Santiago Caputo, había posteado: "Mis fuentes me informan que Carlos Pagni estaría militando la devaluación en su regreso a la televisión. Seguro no tiene nada que ver con sus estrechos vínculos con Paolo Rocca".