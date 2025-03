Ante la falta de quórum, se cayó la sesión en la Legislatura para suspender las PASO en Buenos Aires

La sesión especial convocada por el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se postergó ante la falta de quórum.El cuerpo no llegó a las 47 presencias necesarias para iniciar la sesión y solo bajaron al recinto 32 legisladores de las bancadas del PRO, LLA, la Coalición Cívica y los de Unión por la Patria (UP) que responden al gobernador Axel Kicillof. En tanto, se ausentaron los diputados radicales y los que reportan a Cristina Kirchner y Sergio Massa dentro del bloque peronista.Kicillof reclamó públicamente la suspensión de las PASO durante la apertura de sesiones el pasado 5 de marzo, un pedido que luego ratificó su ministro de Gobierno, Carlos Bianco.Como no hubo avances parlamentarios ni políticos en ese sentido, el mandatario bonaerense debió formalizar la convocatoria a las primarias para el 13 de julio. No obstante, el jefe provincial reiteró su posición en favor de dejarlas sin efecto en las categorías provinciales y municipales.Posteriormente, el bloque de LLA, presidido por Agustín Romo, tomó la iniciativa y obtuvo las 10 firmas necesarias para que el titular de la Cámara baja, el massista Alexis Guerrera, convoque a una sesión especial para tratar los proyectos que apuntan a suspender las PASO.En la Cámara baja hay un total de cinco iniciativas en estudio. Tres se encuentran en la Comisión de Reforma Política: la del massista Rubén Eslaiman, la del libertario Romo y la de la radical Alejandra Lorden. Otra, del macrista Matías Renzini, aún no tiene estado parlamentario, y la restante, de Gustavo Cuervo (Unión Renovación y Fe), debe ser analizada en la Comisión de Presupuesto.Ahora, el principal desafío para los libertarios es reunir el quórum necesario: 47 diputados y, luego, los dos tercios de los presentes para aprobar el tratamiento sobre tablas dado que ninguna de las iniciativas en danza tiene dictamen de comisión.