Cristina Kirchner, sobre el escándalo $LIBRA: "Hayden Davis se jactó de haber sobornado a la hermana de Milei"

La expresidenta Cristina Kirchner se refirió este jueves al escándalo $LIBRA que sacude al Gobierno, al recordar que "Hayden Davis se jactó de haber sobornado a la hermana de Milei", en referencia a la secretaria general de la Presidencia.Lo expresó al compartir la foto de una reunión que mantuvo en el Instituto Patria con el diputado español Gerardo Pisarello, quien presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de ese país para que investigue las consecuencias de las operaciones fraudulentas y contra la seguridad financiera llevadas a cabo en Argentina por el Presidente en connivencia con el CEO de Kelsier Ventures."Según información publicada en el diario El Mundo y en otros portales digitales, Davis podría haber impulsado estas operaciones desde territorio español, ya que residiría parte del año en Cataluña, junto a su padre, Tom Davis, condenado por fraude en Estados Unidos y también miembro de Kelsier Ventures", señaló la actual titular del Partido Justicialista (PJ) en X.Luego remarcó en la denuncia presentada por Pisarello que los hechos protagonizados por Davis "podrían ser constitutivos no sólo de delitos de estafa, sino de delitos contra la seguridad financiera, concretamente, los de alteración de los mercados de valores y uso de información privilegiada agravado"."Davis, como todos saben, se jactó de haber sobornado a la hermana de Milei a cambio de que le facilitara sus negocios con la crypto $LIBRA. Todo ello convertiría a Davis y, eventualmente a Javier Milei, no solo en estafadores sino en una amenaza para la seguridad financiera y para la integridad del mercado que dicen adorar y defender", sentenció Cristina.Sobre el final, la exmandataria agregó un posdata en tono de ironía al revelar que "según me contó Gerardo, Hayden Davis fue arquero suplente en el AEC Manlleu de Barcelona en la temporada 2016/17, sin haber jugado un solo minuto. Mira vos!!". "Se ve que el economista experto en crecimiento con o sin dinero que funge de presidente y el colorado Davis comparten algo más que su pasión por las estafas… Los dos resultaron ser arqueros fracasados. En fin", completó en referencia al pasado futbolístico, sin éxito, de Javier Milei como arquero de Chacarita.Gerardo Pisarello es un jurista, político y profesor universitario hispano-argentino, nacido el 10 de agosto de 1970 en San Miguel de Tucumán, Argentina. Es especialista en Derecho Constitucional y desde 2019 ejerce como diputado por Barcelona y secretario primero del Congreso de los Diputados de España. Es miembro del grupo parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y fue el encargado de denunciar al presidente Javier Milei en España por el escándalo cripto.Pisarello tienen una destacada carrera política en España, especialmente en Barcelona. En 2015, fue el número dos de la candidatura de Barcelona en Comú, encabezada por Ada Colau, quien resultó elegida alcaldesa de la ciudad. Bajo su mandato, fue nombrado primer teniente de alcalde, encargado de áreas como Trabajo, Economía, Relaciones Internacionales y Ciudad Digital.Además de su labor política, Pisarello es un prolífico escritor y académico, con varias publicaciones y colaboraciones en obras sobre derecho y política. Entre sus trabajos se destacan "No hay derecho(s). La ilegalidad del poder en tiempos de crisis" y "Un plan para Europa", este último en coautoría con Yanis Varoufakis.