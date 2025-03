Denuncian que el Gobierno adeuda los pagos del FoPeCap, clave para la capacitación de los trabajadores públicos

denuncian que la gestión de Javier Milei, a través de Federico Sturzenegger, adeuda todos los pagos de 2024 correspondientes al Fondo Permanente de Capacitación (FoPeCap), un fondo paritario especial que tiene el objetivo específico de capacitar a los empleados públicos

En lo que podría configurarse como un nuevo ataque del Gobierno nacional a los trabajadores estatales,Uno de los elementos más llamativos de la situación es que el FoPeCap se creó en 2006 por acuerdo del Estado nacional y los gremios de trabajadores estatales y ambos aportan los fondos que se utilizan a través de becas, cursos y capacitaciones realizadas por instituciones especializadas, públicas o privadas.Fuentes al tanto del funcionamiento del programa y la gestión de las capacitaciones a trabadores estatales en el marco del FoPeCap, que conocen de primera mano el programa, aseguraron antequeSegún supo este medio, durante 2024 se capacitaron más de 10.000 trabajadoras y trabajadores a través de universidades públicas y privadas, que deberían haberse pagado a través del FoPeCap."Empecemos por decir que si queremos un Estado eficiente que satisfaga las necesidades de la ciudadanía, es fundamental que los agentes que conforman ese Estado estén altamente capacitados para poder cumplir esa finalidad", señalaron a Política Argentina capacitadores que participaron del programa desde universidades públicas.En ese sentido, ejemplificaron: "Si el Ministerio de Defensa o de Seguridad necesitan actualizar los conocimientos en ciberseguridad de sus empleados para hacer más eficiente la seguridad de la Nación, se utilizan esos fondos a través de becas, cursos, capacitaciones realizadas por instituciones especializadas, públicas o privadas. Si el Servicio de Hidrografía Naval necesita que su personal se capacite en conocimientos de Meteorología, Hidrografía u Oceanografía, se hace uso de estos fondos. Si el SENASA necesita que parte de su personal obtenga estudios de posgrado en veterinaria para incrementar la calidad de sus servicios se utiliza el FoPeCap. Y así podríamos seguir con cientos de ejemplos".Según explican los denunciantes de la falta de pago, todas las capacitaciones del FoPeCap se realizaron cumpliendo toda la normativa vigente, respetando todos los pasos paritarios, que implican que el Estado empleador y las organizaciones sindicales acordaron mediante actas firmadas y publicadas cumplir con los planes de capacitación, y la capacitación (ya se por vía de becas, cursos, diplomaturas, posgrados y démás) se cumplimentó.En algunos casos están en proceso de un trayecto (2do o 3er año de una carrera), y sin embargo el Estado no pagó aún a las casas de estudio generando que los agentes públicos no puedan hacerse de sus diplomas o no puedan seguir cursando lo que ya habían comenzado, salvo que sean ellos los que tengan que pagar para poder continuar con sus estudios. "La deuda no es nuestra", señalan.El FoPeCap funciona bajo el ámbito del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Sturzeneger. "Él es el responsable de cancelar lo adeudado. No hacerlo es incumplir con el Convenio Colectivo de Trabajo y tomar de rehenes a los trabajadores al no poder estos asumir los costos que el Estado se comprometió a pagar", sintetizan quienes están al tanto de la situación ante Política Argentina.En igual sentido precisan que el FoPeCap "nunca tuvo un problema de agilidad y eficiencia como en estos momentos" y focalizan nen que "lo llamativo es que se sigue recaudando todos los meses, ya que trabajadores y Estado aportan al Fondo, pero no pagan, ni planifican la capacitación que necesariamente necesitan los trabajadores para los nuevos tiempos que corren".