Mauricio Macri acusó a Karina Milei de tener "una obsesión de ir por el PRO" en CABA

El expresidente Mauricio Macri se refirió a la contienda electoral en territorio porteño de cara a los comicios del 18 de mayo y remarcó que "es para nadie entendible que Karina Milei tenga una obsesión que es ir por el PRO". "Por ahí no es, eso no es preocuparse por un proyecto de país", advirtió.El exmandatario repasó este lunes en diálogo con Radio Mitre que mantuvo varias charlas con el presidente Javier Milei y para "soñar juntos un proyecto de país", pero su "triángulo de hierro", conformado por su hermana y por su asesor, Santiago Caputo, "terminó con un proyecto de poder que atenta" contra esa idea. "Yo no creo que el Presidente sea un mentiroso, él me decía que sí, que le parecía fantástico, lo anotaba y nada de eso sucedió", lamentó Macri, y apuntó contra Karina: "Es para nadie entendible que tenga una obsesión que es ir por el PRO"."El PRO fue el que inició el cambio. Le sacó las papas del fuego y ayudó al Presidente a mantener este rumbo de ordenamiento macroeconómico. Es increíble que ahora la prioridad de Karina Milei sea la Ciudad y el PRO", insistió. "Buenos Aires está ante las grandes ciudades del mundo, y para un presidente que llegó en forma inédita con su hermana y sus cuatro perros al poder, él tiene que preocuparse por reforzar todo lo posible su gobierno", concluyó el expresidente.Los diferentes espacios políticos tendrán tiempo hasta la medianoche para presentar su lista de candidatos de cara a las elecciones legislativas porteñas, que se celebrarán el próximo 18 de mayo, desdobladas de las nacionales. La Justicia Electoral de la Ciudad de Buenos Aires recibirá hasta el último minuto de este sábado las nóminas de postulantes a legisladores. Sin embargo, en las últimas horas, los frentes electorales aceleraron definiciones y ya hay varios nombres confirmados.Finalmente, el PRO y La Libertad Avanza competirán por separado. La diputada Silvia Lospennato encabezará la lista de legisladores del partido amarillo, mientras que el vocero presidencial, Manuel Adorni, será el candidato de los hermanos Milei, en un intento por nacionalizar la elección.Lo que se esconde detrás de la contienda porteña es en realidad la disputa entre Mauricio Macri y Javier Milei por ver quién se queda con esa porción del electorado que suele estar siempre parada en la vereda de enfrente del peronismo. La campaña, que oficialmente arrancará este domingo, promete ser muy cruel."¿Qué pasa con las milanesas que se comían Mauricio Macri y Javier Milei en Olivos? Bueno, serán dos meses de ayuno. Es imposible sentarse a dialogar cuando el PRO sabe que el objetivo de La Libertad Avanza es destruirlo políticamente", resumió la periodista de C5N Rosario Ayerdi, refiriéndose a los encuentros que el expresidente y el actual mandatario solían tener en la Residencia Presidencial.