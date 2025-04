Ex combatientes de Malvinas denunciarán al presidente Javier Milei "por traición a la Patria

(R)El ex ministro de Seguridad de la Nación, Anibal Fernández, anunció que ex combatientes de Malvinas presentarán una denuncia contra el presidente Javier Milei por "traición a la Patria", en respuesta al discurso que el mandatario dio ayer durante el ‘Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas’.8R)Aunque Fernández aclaró que no participa directamente en la denuncia, expresó su apoyo al reclamo de los veteranos y reafirmó la posición de la Constitución sobre la soberanía argentina sobre las Malvinas.El ex funcionario también manifestó su repudio total hacia el discurso de Milei, especialmente en una fecha tan significativa para aquellos que fueron parte de la guerra de Malvinas. Fernández destacó que el país debe su lucha por las islas a un “visionario y determinado hombre de Estado”, en referencia a Juan Perón, quien, según él, hubiera logrado la recuperación diplomática de las islas si hubiera vivido más tiempo. Para Fernández, el legado de Perón sigue siendo crucial en la lucha por la soberanía de las Malvinas, a la cual considera inquebrantable.Por su parte, el vocero presidencial,, defendió el discurso de Milei, respaldado también por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, quien reiteró que "les guste o no a los Kelpers, las Malvinas son argentinas". Sin embargo, Fernández insistió en que la voz más importante sobre la soberanía de las islas es la del presidente de la Nación, cuestionando las declaraciones de Milei en un contexto tan sensible y representativo para los ex combatientes y la historia argentina.