Leandro Santoro lanzó la campaña de Es Ahora Buenos Aires" con dardos al PRO y a LLA

Con Leandro Santoro a la cabeza, el peronismo porteño lanzó formalmente este viernes la campaña de “Es Ahora Buenos Aires” para competir en las elecciones legislativas de la Ciudad. Junto a jubilados, el candidato a legislador llamó a dar la batalla "contra el modelo de crueldad del PRO en CABA y de La Libertad Avanza en Nación".El diputado nacional lanzó la campaña en el Club SABER (Sociedad Agronomía y Biblioteca El Resplandor), ubicado en la calle Llerena 2727. Estuvo acompañado de dirigentes del PJ de CABA, como el senador y titular del justicialismo local, Mariano Recalde, y representantes de las tribus que componen el armado."Queriamos estar con los jubilados y jubiladas que son los más perjudicados por las políticas económicas, tanto de Javier Milei como de Jorge Macri. Estetiene a los jubilados como las principales víctimas", afirmó Santoro al comenzar el acto."Hay un proyecto de país individualista. Nosotros somos los que creemos en la, en la sensibilidad social, en la democracia con sentido participativo", continuó y expresó: "Es por eso que damos esta batalla"."Si ese es el imperativo político que quieren imponer, este espacio se va a levantar" para defender a los sectores golpeados, enfatizó.Luego pidió que "así como muchos de ustedes marchan los miércoles" en la movilización de jubilados "también me acompañen a recorrer los barrios". "Hay que pensarnos como una comunidad y no desde la individualidad", remarcó.En ese sentido llamó a recuperar al "Estado presente" que permitía "la movilidad ascendente". Allí, desde el público le recordaron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y el candidato destacó que también "hubo otros antes" y pidió ampliar el espacio hacia otros sectores."Nuestro desafio es. Eso se construye si defendemos la patria y a todos los sectores, tengan la ideologia que tengan. Eso es humanismo", prosiguió. "No somos dogmáticos, pero tampoco somos los que venden candidatos como si fuera jabón en polvo", resaltó.Sobre el final dijo: "Ustedes saben que yo no miento. No podemos resolver elde la noche a la mañana porque es una elección legislativa, pero me comprometo a gritarlo a viva voz" desde la banca para sostener el reclamo por la mejora de los haberes y el acceso a los medicamento.Al mismo tiempo, llamó a impulsar "una agenda humana, amplia e incluyente" que abarque "a todos los sectores y cerró: "Es Ahora Buenos Aires".Como parte de la estrategia de campaña, el aspirante del PJ pretende subir al ring al macrismo para disputarle su predominio y presentarse como la verdadera alternativa en las próximas elecciones. El objetivo es polarizar con la gestión actual de Jorge Macri y también con los 18 años de gobierno del PRO.En el Partido Justicialista creen que están frente a una “oportunidad única” de triunfar por primera vez en la Capital Federal, un hecho que hasta ahora les fue esquivo. La fragmentación del voto “antiperonista” que antes se agrupaba entorno a Juntos por el Cambio, sumado a la presencia de La Libertad Avanza, abre una luz de esperanza.A esa atomización se le agrega que la lista del PRO que comanda la diputada Silvia Lospennato puede ver afectada su performance electoral por la candidatura del exalcalde Horacio Rodríguez Larreta. En el caso de los libertarios ocurre un escenario similar entre el vocero Manuel Adorni y el legislador Ramiro Marra.Ante ese panorama, el PJ porteño apostó por "bajar" desde el Congreso Nacional a Santoro para que se ponga al frente de la campaña para regresar a la Legislatura, un ámbito en el que supo estar entre 2017 y 2021. Actualmente es uno de los dirigentes con mejor imagen positiva y uno de los candidatos a ganar en mayo.Las posibilidades reales de estar ante un triunfo también se reflejan en la nueva identidad de la exUP de CABA, renombrada como “Es Ahora Buenos Aires”, una suerte de llamado a votar en favor del peronismo para poner en jaque a la hegemonía amarilla y empezar a construir de cara al 2027.