Tras su problema de salud, Grabois cuestionó el "desguace estatal" que está llevando adelante Javier Milei

El dirigente Juan Grabois volvió a tomar la palabra luego de haber atravesado un episodio de salud que encendió rumores malintencionados en redes y medios. El referente del Frente Patria Grande no solo desmintió las versiones que circularon sobre su estado, sino que aprovechó para redoblar sus críticas al gobierno de Javier Milei. “El sistema de salud que supo ser el orgullo de la Argentina ya estaba en crisis. Ahora lo están intentando matar”, escribió en un extenso posteo donde no se guardó nada.

El dirigente social confirmó que fue atendido en la guardia del hospital CEMIC de Saavedra por un dolor en el pecho, pero remarcó que no estuvo internado ni recibió un diagnóstico coronario, tal como se difundió. “Completamente falso”, sentenció sobre esa versión. En ese mismo mensaje denunció el deterioro del sistema de salud pública, al que describió como desmantelado y abandonado por la gestión actual.Grabois no se quedó en lo personal. Señaló la crítica situación de los hospitales: falta de personal, insumos, medicamentos, condiciones edilicias deplorables y un sistema colapsado que deja a los pacientes esperando durante días. “Hay ancianos esperando una cama tirados en la guardia, techos que se caen a pedazos, meses para un estudio, comida inadecuada. Le sacaron los remedios a los jubilados”, escribió con bronca y dolor.El dirigente también reivindicó a los trabajadores y trabajadoras de la salud pública, a quienes definió como “el corazón del sistema”. En un gesto de empatía, mencionó específicamente a “camilleros, enfermeras, personal de limpieza, kinesiólogos”, y subrayó que a pesar del maltrato y el destrato, son quienes sostienen la atención en condiciones de emergencia permanente.Con un tono desafiante, Grabois cerró su mensaje con una advertencia para quienes celebraron su problema de salud o lo dieron por derrotado. “Lamento decirles que acá estamos para seguir combatiéndolos un largo rato, hasta el último suspiro. No nos van a ganar porque nosotros no nos rendimos nunca”. El mensaje es claro: la pelea por la justicia social, por la salud pública y por una Argentina más digna sigue en pie, a pesar del ajuste y del odio.