Nuevo cruce de Macri a Milei por el estado de las rutas: "Argentina está llena de pozos"

En el marco del fuerte cruce entrey el presidente, y ante las conjeturas acerca de una nueva coalición entre el oficialismo y el PRO, el primero criticó el estado actual de las rutas del país que, según advirtió, están "llenas de pozos por todos lados", durante una conferencia en Tandil.Asimismo, cuestionó el hecho de que el Ejecutivo no haya concesionado las rutas, y reparó en que "ya habría que haberlo hecho, porque hoy la gente tiene cada vez más accidentes". Además, agregó que "el transporte de mercaderías cada vez cuesta más".En la misma línea, el exjefe de Gobierno porteño reprochó no haber asignado a Javier Iguacel en la Dirección Vialidad Nacional, cargo que había cumplido entre el 2015 y 2018 por designación del mismo Mauricio Macri. "Fue uno de los mejores administradores de Vialidad de las últimas décadas y con una excelente relación con Javier (Milei), pero no se le pidió la colaboración con un equipo para que funcione mejor", sostuvo.El reclamo se adjunta a una de las primeras medidas del Gobierno nacional de paralizar la obra pública, incluyendo tanto las obras de construcción de autopistas y rutas, como el mantenimiento de las banquinas. Tiempo atrás, el diputado nacional por el PRO Javier Sánchez Wrba, intentó retomar esta discusión a través de un proyecto que propone reanudar "con urgencia" las obras frenadas.La disputa comenzó el miércoles pasado, cuando el expresidente de Boca Juniors sugirió en un encuentro con dirigentes áfines a su partido, que Casa Rosada "compró" dirigentes con "precio" que prestaron apoyo total a su gestión. Milei le contestó, apelando a que le muestre "la factura de los comprados", y desde ahí, la tensión entre ambos continuó en asenso.Ahí, Macri también expresó que desde el PRO hay "voluntad política para un acuerdo institucional", de cara a las próximas elecciones legislativas en la que se renovarán bancas en Diputados y el Senado. Sin embargo, opinó que "lamentablemente, el comentario general es que La Libertad Avanza lo que transmite todos los días es que no tiene voluntad de hacer un acuerdo, sino de llevarse dirigentes".