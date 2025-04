Sigue la "motosierra": Sturzenegger advirtió la fusión de organismos públicos, mayor desregulación y recorte de personal

El domingo, el titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipó que para fin de año el Gobierno tiene previsto "hacer una limpieza muy fuerte" que implicará la "refuncionalización del Gobierno", y calificó de "indeclinable" la política de reducción del gasto público, en diálogo con un medio televisivo.Se trata del avance en el llamado "Proyecto Digesto", a través del cual la gestión de Javier Milei revisará todas las leyes existentes en Argentina. "Nadie ha hecho el digesto de los decretos. Yo pensé que eran 70.000, y hablando con la Secretaría Legal y Técnica me dijeron, 'son 700 mil'", explicó el ministro, y ejemplificó con una resolución de 1973 en torno a exportaciones.Las resoluciones que aguardan dentro de la agenda del Gobierno, girarían en torno a la fusión y reducción de organismos públicos. En esa línea, confirmó que el vocero presidencial, Manuel Adorni, será el encargado de anunciar la medida.A pesar de no haber detallado concretamente dónde se profundizará la política de "motosierra", por fuentes cercanas a Casa Rosada se especula que bajo la mira, se encuentran órganos reguladores que integran la órbita aerocomercial o el transporte público terrestre, como también, el Instituto de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).Durante la entrevista, echó la culpa al kirchnerismo por la expansión del empleo público, al decir que revisarán "áreas donde hay distintas organizaciones con tareas duplicadas", pero además, por la "proliferación" de "organismos desentralizados". "¿Qué es lo que hacemos nosotros ahí? Se los sacamos y los volvemos a centralizar en el Gobierno", explicó.Bajo la misma lógica, planteó que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), tiene "900 trámites que no se sabe para qué". Y agregó: "por lo menos la mitad de esos trámites los tenemos que limpiar".Respecto al recorte de personal, Sturzenegger evaluó: "tenemos organismos con 120 personas, de las cuales 60 hacen el laburo que corresponde a eso, y otras 60 son el apoyo administrativo. Si los centralizas, podés liberar a esas 60 personas, y si nos liberamos vamos a gastar menos y a cobrar menos impuestos".