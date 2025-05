El Gobierno canceló pasivos con el BCRA usando los u$s12 millones que desembolsó el FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó los 12 millones de dólares provenientes del primer desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte del último acuerdo, para cancelar parte de la deuda interna que el Tesoro Nacional mantenía con el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La medida, según el economista, controlaría el balance de la entidad monetaria.La operación fue confirmada por el propio Banco Central, que detalló que los títulos cancelados tenían vencimientos el 1° de junio de 2025 y el 29 de abril de 2026,ambos en su totalidad, y el 3 de abril de 2029 de manera parcial.Estos títulos intransferibles que el Tesoro había entregado al BCRA como parte de su financiamiento, no cotizan en el mercado y no pueden ser transferidos, por lo que su recompra no solo reduce pasivos internos, sino que también mejora la hoja de balance del Central. Los mismos, surgieron en 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner, quien canceló la deuda con el organismo multilateral mediante las reservas del Banco Central."El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informa que el Ministerio de Economía realizó la cancelación de Letras Intransferibles que estaban en poder del BCRA. El BCRA recibió USD 12.000 millones en valor efectivo por las Letras Intransferibles con fechas de vencimiento 01/06/2025 (cancelación total), 29/04/2026 (cancelación total), y 03/04/2029 (cancelación parcial", publicó el organismo en su página oficial.Desde el Palacio de Hacienda afirman que, en términos netos, se trata de una operación favorable. En tanto, las Letras fueron canceladas a un valor equivalente al 33% de su valor nominal, lo que implica, bajo la lógica económica, una reducción efectiva de deuda.Los datos de la maniobra, exponen que las reservas brutas cayeron casi u$s 400 millones por pagos de deuda al FMI, y actualmente derivaron en u$s 36.799 millones.