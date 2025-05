Moratoria previsional: Diputados presionan para extender el régimen y van tras un aumento del bono

La Moratoria previsional continúa debatiéndose en el Congreso, esta vez, por parte de bloques que enviaron proyectos de ley para evaluar posibles vías alternativas al régimen que venció en marzo. Luego de convocar a un plenario de comisiones de Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda, se resolvió que diputados firmarán un dictamen la semana que viene para reinstaurar el sistema, y que a la vez, impulsará una actualización del bono complementario para jubilados.Todavía queda que los distintos frentes parlamentarios alcancen un consenso para concretar la decisión. El próximo paso, es obtener el informe solicitado por la diputada radical Gabriela Brower de Konning para evaluar el costo fiscal de la moratoria y del bono, que desde 2023 permanece congelado en $70.000, lo que llevó a una caída real del poder de compra de los mayores.Del plenario participaron los bloques de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica Radical (UCR).EXPOSICIONESEntre los oradores estuvo presente Nora Biaggo, representante del Movimiento de Jubilados. "Estamos luchando por nuestro salario diferido, un aumento jubilatorio inmediato, una movilidad automática acorde a la inflación y al costo de vida y una jubilación universal", remarcó.En sintonía, la representante del Frente de Adultos Unidos y Organizados Renee Girardi lamentó que "la situación de los jubilados sigue siendo pésima", en tanto, la vida de "las personas mayores se deteriora junto con la dignididad". "Hasta nos quitan la posibilidad de una muerte digna", sostuvo.Girardi también subrayó: "Solicitamos un aumento de emergencia urgente que nos devuelva los remedios sin cargo y que la moratoria vuelva a estar vigente; mientras esto no ocurra habrá calle, porque queremos una patria libre, justa y soberana".La negativa llegó por parte del presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, quien explicó que la "Oficina de Presupuesto (OPC) está evaluando el costo fiscal sobre la emergencia en discapacidad", por lo que el acceso a la jubilación y a ingresos proporcionales.Además de la extensión de la moratoria, y el aumento tanto del bono como del mínimo haber jubilatorio, en Diputados se barajaron varios proyectos que ofrecen otras vías para quienes alcanzan la edad jubilatoria, pero no así los años de aportes exigidos. Por ejemplo, se contempló que hombres de 65 años y mujeres de 60 que no reúnen los años suficientes, puedan regularizar sus deudas previsionales y así conseguir un ingreso mínimo, aplicando un descuento como parte de un plan de facilidades de pago en cuotas.