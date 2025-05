El Gobierno otorgará subsidios de hasta $3 millones destinados a los afectados por el temporal de Bahía Blanca

Tras el desastre que afectó a la localidad de Bahía Blanca en marzo de este año, el Gobierno de la Nación formalizó la entrega de subsidios de hasta $3 millones que destinará a cubrir los daños materiales de los damnificados. Lo hará a través de un Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR), de carácter extraordinario no reintegrable.El fondo, compuesto por un total de $200 mil millones, tiene como finalidad "compensar pérdidas materiales sufridas por dicho fenómeno". La medida se oficializó a través de una resolución en el Boletín Oficial, firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.El SUR está pensado para asistir directamente a personas que sufrieron daños en sus hogares a raíz del temporal que afectó a Bahía Blanca y zonas cercanas. Se trata de un subsidio otorgado por única vez, orientado a quienes vivían en viviendas cuya planta baja resultó perjudicada por la inundación.Para acceder a este beneficio, es indispensable que el solicitante haya residido de manera permanente en la planta baja del inmueble afectado hasta el 7 de marzo de 2025, y que cuente con la documentación que respalde dicha residencia. Cabe destacar que quedan fuera del alcance de esta asistencia quienes vivían en pisos superiores o no puedan acreditar que realmente habitaban el domicilio al momento del desastre.El solicitante recibirá el pago por medio de su cuenta bancaria. Asimismo, el monto que abonará el Gobierno se ajusta en función del nivel de daño sufrido en cada zona. Para ello, se definieron dos niveles de afectación territorial:La denominada Zona UNO corresponde a aquellas áreas que presentaron un grado de afectación alto. Los barrios incluidos en esta categoría son Villa Caracol, Ingeniero White, Napostá y Patagonia Norte, entre otros. El subsidio que se otorga en este caso asciende a 3 millones de pesos.Por otro lado, las viviendas perjudicadas que no se encuentran dentro de esa zona crítica fueron agrupadas en la Zona DOS, considerada de afectación media. Para este grupo, el valor del subsidio se fija en 2 millones de pesos.