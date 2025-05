Las repercusiones en el mercado al abrir este lunes tras la "tregua" comercial entre China y Trump

Estados Unidos y China anunciaron una reducción temporal de los aranceles comerciales, lo que provocó una reacción inmediata y positiva en los mercados de todo el mundo. El acuerdo establece una tregua de 90 días que permitirá abrir una etapa de negociaciones con miras a un pacto más amplio, en lo que se considera la distensión más significativa desde el inicio de la guerra comercial entre ambas potencias.

En una movida inesperada que marcó un giro en la relación bilateral,Desde Ginebra, Suiza, donde se llevó a cabo la reunión entre delegaciones, se comunicó que los gravámenes del 145% impuestos por Estados Unidos a productos chinos pasarán al 30%, mientras que China reducirá del 125% al 10% los aranceles aplicados a bienes estadounidenses. La medida regirá desde el 14 de mayo e incluyo, habrían establecido una serie de pautas "sobre los pasos a seguir con el fentanilo". Según Scott Bressent, titular del Tesoro Estadounidense, “las partes establecerán un mecanismo para continuar las discusiones sobre las relaciones económicas y comerciales”.El anuncio fue celebrado con alzas en los principales índices bursátiles de Asia: el Nikkei 225 de Japón subió un 2% y el CSI 300 de China un 1,14%. Esta señal de distensión fue bien recibida también por analistas e inversores globales. “El acuerdo, que reduce significativamente los aranceles sin concesiones, probablemente se considere una victoria particular para China”, escribió Canción de Lynn, economista jefe de ING para la Gran China, en una nota de análisis.El secretario del Tesoro expresó optimismo sobre el curso de las negociaciones. “Estamos de acuerdo en que ninguna de las partes quiere desvincularse”, aseguró. “Nos gustaría ver a China abierta a más productos estadounidenses”, sugirió, y evidenció la necesidad de que "también existan acuerdos de compra" para equilibrar su "mayor déficit comercial bilateral" ante el avance de la "tregua".Bessent también aclaró que esta reducción temporal no afecta los aranceles sectoriales impuestos a todos los socios comerciales de EE.UU., ni elimina los impuestos específicos implementados durante la primera administración Trump. Consultado sobre lo que ocurrirá al finalizar los 90 días, no descartó una extensión del acuerdo si las conversaciones continúan en buen camino: “Mientras haya un esfuerzo de buena fe, compromiso y un diálogo constructivo, seguiremos avanzando”.Por su parte, China anunció que suspenderá o eliminará las contramedidas no arancelarias impuestas a EE.UU. desde abril de 2024. Entre estas medidas figuraba la inclusión de siete tierras raras en su lista de control de exportaciones, lo que había generado preocupación en industrias estratégicas estadounidenses. La reversión de esta política representa un alivio para varios sectores que enfrentaban interrupciones en su cadena de suministro.La agencia oficial Xinhua subrayó que China mantiene su política exterior basada en “el respeto mutuo” y reiteró su voluntad de trabajar por una relación estable con Estados Unidos.El alivio en las tensiones comerciales entre EE.UU. y China tuvo un impacto inmediato en los mercados financieros: el petróleo subió ante la expectativa de mayor actividad económica global, mientras que el dólar se fortaleció frente a otras monedas.También repuntaron los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, reflejando una menor demanda por activos refugio.En Asia, el yuan offshore reaccionó con fuerza, subiendo más del 0,5% frente al dólar antes de retroceder parte de esa ganancia. En contraste, los bonos soberanos chinos cayeron, con una suba de seis puntos básicos en el rendimiento a 30 años, el mayor salto desde marzo, lo que indica ventas por parte de los inversores que ajustaron sus posiciones frente a una posible aceleración de la economía china.