Gustavo Sáenz minimizó la derrota en la capital salteña

El gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, resaltó la victoria en la elección provincial y minimizó la derrota en la capital salteña contra el espacio liderado por el presidente Javier Milei.El mandatario remarcó que "ganó el oficialismo" a nivel provincia. En diálogo con Radio Rivdavia, expresó: "En Salta capital se perdió por 4 puntos, tampoco es la gran cosa",Por otra parte, destacó que el kirchnerismo "no metió nada" en la Legislatura de esa provincia tras las elecciones de medio término.Además, Sáenz lamentó la caida de Ficha Limpia y señaló que en el distrito que gobierna esa ley "está vigente". "Esta ley no tiene que tener nombre y apellido, tiene que ser para todos", enfatizóEn esa línea, lanzó una recomendación a Javier Milei: "No se si es constitucional, pero que el Presidente saque un DNU y salga le ley".