Uno de los economistas más admirados por Milei, hizo una fuerte advertencia sobre las reservas del BCRA

El economista Ricardo Arriazu, uno de los más escuchados por el presidente Javier Milei, destacó el rumbo económico que tomó el país durante la gestión libertaria, aunque se despegó de la estrategia actual del Banco Central de no intervenir en el mercado cambiario para reforzar las arcas: "Argentina, para la sustentabilidad futura, necesita u$s100.000 millones de reservas”, expresóDurante un evento organizado por el Banco de Valores (VALO) en el MALBA, el consultor advirtió que él hubiera llevado a cabo una estrategia diferente de la desarrollada por Luis Caputo, ministro de Economía, en relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “El Gobierno se reservó la posibilidad de intervenir en el medio de la banda. No quiere hacerlo porque quiere que el dólar caiga y toque el piso de la banda. Yo ya hubiera intervenido en el mercado”, aseguró, en el marco de un seminario.Frente a la acumulación de reservas, el economista vaticinó que no se acumulará "por la cuenta corriente", sino que ese ingreso de divisas “tiene que venir por la cuenta capital, que es confianza, y tiene que haber intervención en el mercado”. ”Ahí viene mi problema con las bandas".Cabe destacar, que en la actualidad, las reservas de la autoridad monetaria se ubican en US$ 38.375 millones, reforzadas por préstamos del FMI y de otros organismos de crédito internacionales. Y que desde el Gobierno insisten que solo comprará dólares cuando el tipo de cambio toque el piso de la banda cambiaria (hoy, en torno a los ARS$987), pese a que el acuerdo con el organismo permite hacerlo dentro de las bandas de intervención.El economista también se refirió al momento económico del país y respaldó la estrategia bimonetaria de la gestión Milei: “Los dólares van a venir y para que el tipo de cambio no se derrumbe, éste es el momento donde la Argentina tiene que comprar", expresó. “La Argentina es el único país que tiene superávit gemelo en América Latina y es uno de los pocos del mundo; eso nos protege enormemente. Brasil, en cambio, tiene un enorme problema fiscal, pero tiene u$s370.000 millones de reservas. En el último tiempo perdió u$s40.000 millones", agregó.Por otra parte, señaló que en adelante Argentina “va a ser un país caro, como lo fue en la época de oro; eso va a provocar quiebras y creación. Habrá algunas empresas que quiebren cuando no deberían quebrar, otras deberían desaparecer, pero es duro porque hay gente que está metida adentro. Por eso me atreví a sugerir que una de las mejores inversiones que tiene que hacer la Argentina es un modelo de equilibrio general, analizando dónde van a estar los cuellos de botella y cómo se puede ayudar a resolverlo”.