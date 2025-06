Corte en Puente La Noria: trabajadores de La Salada reclamaron por la reapertura de la feria ante gran presencia policial

Desde las primeras horas de este lunes, cientos de trabajadores de La Salada protagonizaron una medida de fuerza en Puente La Noria para exigir la reapertura del histórico mercado, clausurado desde el 22 de mayo por una orden judicial en el marco de una causa que investiga a su dueño, Jorge Castillo, por lavado de activos y evasión fiscal, lo que dejó a miles de familias sin su fuente de ingreso. “No queremos planes, queremos trabajar”, es una de las consignas que elevaron durante la jornada.Alrededor de las 7 de la mañana, los manifestantes concentraron en La Salada y se movilizaron hacia el Puente La Noria, donde cortaron inicialmente el tránsito hacia la Ciudad de Buenos Aires y luego extendieron el bloqueo hacia la mano a Provincia, provocando un colapso vehicular en Camino Negro.Durante la mañana, la presencia policial fue destacada: “Hay mucha presencia de efectivos de la Policía Federal. Ellos presentaron un escrito para avisar que iban a cortar sentido a la Ciudad de Buenos Aires y no se los permitieron”, informaron en un móvil de C5N.A eso de las 9:15 la Policía Federal intentó desalojar a los manifestantes con balas de goma, y por ende, desencadenó una respuesta con piedras y botellas por parte de los feriantes. Tras negociaciones, se liberó un carril hacia la Ciudad y finalmente, alrededor de las 12:30, se restableció completamente esa mano.Sin embargo, la circulación hacia Provincia continúa obstaculizado. En este sentido, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el accionar policial e invalidó el reclamo de los movilizantes: “Con los violentos no se dialoga, se los identifica y se los detiene", lanzó.El reclamo central de los feriantes es que, al menos, la Justicia permita a fabricantes y vendedores al por mayor que no infringen la ley de marcas volver a sus puestos. “Que hagan lo que corresponda el juez y el fiscal, nadie interviene en eso. Pero sepan diferenciar que del otro lado hay gente que con mucho sacrificio", señalaron en el marco de la protesta.El cierre de La Salada se produjo luego de un mega operativo policial que incluyó 60 allanamientos en ferias, oficinas y domicilios en Buenos Aires y el conurbano bonaerense, que terminó con la detención de Jorge Castillo y su familia en su casa de Luján. La causa, iniciada en 2023 por la Dirección General de Articulación Operacional e Investigaciones de la Policía Federal, identificó una compleja red de 89 sociedades comerciales y más de 160 personas implicadas en maniobras de blanqueo de capitales.