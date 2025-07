Sergio Ziliotto advirtió que: "La economía argentina está totalmente estancada"

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, apuntó contra el gobierno nacional por la política que está llevando en relación a los recursos de las provincias y afirmó que "hay un retroceso enorme del federalismo fiscal"El mandatario pampeano reflexionó sobre el conflicto desatado por el Ejecutivo por la reducción de fondos para las provincias: "Si uno analiza lo que ocurrió durante 2024, las provincias han perdido el 75,8% de la coparticipación no automática. Si a eso le sumamos los efecto de la recesión y de una economía totalmente estancada, el efecto en las provincias es realmente devastador".Consultado por la "alianza" de la mayor parte de los gobernadores para ponerle un freno al Ejecutivo, que se expresó abiertamente en la ausencia al acto del 9 de Julio en Tucumán y en las recientes votaciones en el Congreso, Ziliotto, expresó que está unión era "inevitable". "Llegó un momento en el que nos unió la necesidad de dar respuesta a las demandas de nuestra gente y tuvimos que hacernos cargo de todo lo que abandonó el gobierno nacional. Los gobernadores tenemos en claro que estamos actuando en defensa de nuestras provincias", señaló a C5N.Al ser consultado por la situación del peronismo y los movimientos en busca de la unidad para enfrentar a las políticas de Milei. Al respecto, Ziliotto afirmó: "El peronismo tiene que aprender de sus errores y entender que el enemigo no está en nuestras filas, para poder ofrecerle a la gente una Argentina con nuevos y mejores derechos. En el peronismo no sobra nadie"."Yo hablo con todos los sectores de mi provincia y tengo muy buena relación con gente que piensa muy distinto a mí. Y cuando hablo con los representantes y protagonistas del campo de mi provincia siempre les digo lo mismo: nunca les va mejor que con gobiernos peronistas. Las pruebas de eso son irrefutables y están a la vista", concluyó.