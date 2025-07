La AMIA renovó el pedido de justicia, reclamó leyes y advirtió por la presencia de Irán en la región

A 31 años del terrible atentado, la AMIA lleva adelante un emotivo acto en conmemoración de las 85 víctimas fatales a raíz del ataque terrorista. El lema de esta edición es "La impunidad sigue; el terrorismo también". En detalle, el acto comenzó aproximadamente a las 9:30 de la mañana. Como en cada conmemoración, a las 9:53 - horario en el que ocurrió el atentado - , se hicieron escuchar las sirenas de emergencia. Luego, se leyeron los nombres y apellidos de todos las víctimas.Tras esto, el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, tomó la palabra y recordó: "Pasaron 31 años de una mañana que abrió las puertas a la noche más oscura. 31 años de un instante que cambió para siempre nuestras vidas y marcó con sangre inocente la historia de nuestro país". "Todos reunidos, una y otra vez en este mismo lugar, para que el silencio no se vuelva olvido, y la memoria no se reduzca sólo a una ceremonia", celebró y luego apuntó: "En este mismo lugar, en cada acto, dijimos claramente que Irán es el máximo responsable por el atentado que asesinó a 85 inocentes y dejó más de 300 heridos.El acto contó con civiles, representantes de la comunidad judía, autoridades de la AMIA y funcionarios nacionales. Además del presidente, Javier Milei, también dijeron presentes; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Defensa, Luis Petri y el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli. Por otro lado, también se acercó al acto conmemorativo el dirigente opositor, Juan Grabois.El acto comenzó con un video titulado Aniversarios, con la locución de Ricardo Darín. “Los aniversarios más recordados tienen números redondos… ¿Quién conmemora los 31?”, fue la pregunta inicial del video, que buscó generar un espacio de reflexión sobre la permanencia del dolor a pesar del paso del tiempo. Luego, fue la conductora Mariana Fabbiani la encargada de tomar la palabra.Tras el recuerdo de las víctimas, el presidente de AMIA dio un extenso discurso en donde apuntó contra la Justicia por la falta de respuestas a 31 años del atentado, alertó por "infiltración iraní en Latinoamérica" y exigió al Poder Legislativo la sanción de nuevas leyes en materia de lucha contra el terrorismo. "La justicia de nuestro país dictaminó la responsabilidad de las más altas autoridades iraníes, en la planificación y ejecución del atentado mediante su brazo armado, la organización terrorista Hezbollah, de la misma manera que lo hicieron dos años antes, contra la embajada de Israel en Buenos Aires", explicó en su discurso.En este sentido, Armoza valoró el fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal, realizado en 2024, que "volvió a confirmar la responsabilidad de Irán y Hezbollah en los ataques terroristas de 1992 y 1994". En este sentido agregó: "Este veredicto, no solo ratificó los motivos del atentado, sino también, por qué Argentina fue el blanco elegido". "Es crucial aprender del pasado y que nuestras autoridades tomen medidas para que nunca más suceda. El terrorismo está más activo que nunca", analizó sobre la actualidad.Luego, la autoridad de la AMIA apuntó contra los culpables del atentado: "Mohsen Rabbani, ex agregado cultural de Irán, y Salman Raouf (El Reda), miembro de Hezbollah, fueron los principales coordinadores del ataque. Sorprendentemente, Rabbani aún posee propiedades en Argentina".En otro pasaje de su discurso, Armoza alertó por la "infiltración iraní en Latinoamérica". "Nos sigue preocupando la infiltración iraní en Latinoamérica, que se expande ante la ausencia de una respuesta seria y firme de los gobiernos regionales", exigió. "El atentado contra la AMIA no puede ser comprendido como un hecho aislado. Debe entenderse a nivel regional, en el marco de una política sistemática de penetración, cuidadosamente articulada desde Teherán y ejecutada a través de una red clandestina", acusó.Sobre la causa, Armoza criticó: "Exigimos resultados concretos y respuestas firmes a las incógnitas que aún persisten después de 31 años: Es preciso conocer el origen y la obtención del explosivo, el lugar de armado de la camioneta-bomba, a quién se la entregó Telleldín, quién ingresó la camioneta al estacionamiento, y quién formó junto a El Reda el grupo operativo final". "Les preguntamos al Fiscal Taiano y al Juez Ercolini: ¿en esta causa también deberán pasar 30 años? ¿Qué esperan? Si tienen impedimentos, ¡denúncienlos! El silencio es complicidad", volvió a criticar sobre el proceso judicial.Sobre el marco legal de Argentina para la prevención e investigación de estos crímenes, el presidente de AMIA advirtió: "Se requiere también capacitar al Poder Judicial en esta materia y que el Poder Legislativo instrumente leyes modernas para combatir el terrorismo. Argentina sigue con herramientas obsoletas y sin contar con una ley específica".Por último, concluyó: "Somos una sociedad con enormes dificultades, es cierto. Pero podemos mostrarle al mundo con orgullo nuestro ejemplo de respeto y convivencia pacífica, nuestra capacidad de transformar el dolor en un motor de acción y resiliencia, nuestra incansable búsqueda de memoria y justicia".