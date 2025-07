Paritarias: la UOCRA acordó un aumento del 2,21% y un bono no remunerativo de hasta $96.000

La Unión Obrera de la Construcción (Uocra) acordó un incremento salarial del 2,21% en dos tramos acumulativos y un bono no remunerativo que oscila entre $40.000 y $96.000, según la categoría y la zona, en el marco de las paritarias 2025.El acuerdo fue firmado con la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y apenas supera el umbral del 1% mensual que exige el Gobierno de Javier Milei para avalar la homologación.El esquema contempla un ajuste del 1,1% para julio y otro 1,1% para agosto. Las partes volverán a sentarse en septiembre para revisar los números en función de la inflación. Además del incremento porcentual, se estableció el pago de una suma fija no remunerativa por única vez, diferenciada por categoría y región.- Ayudante: $40.000 (Zona A), $44.400 (Zona B), $74.200 (Zona C), $80.000 (Zona C-Austral).- Medio Oficial: $42.000 (Zona A), $46.600 (Zona B), $77.900 (Zona C), $84.000 (Zona C-Austral).- Oficial: $46.000 (Zona A), $51.000 (Zona B), $85.300 (Zona C), $92.000 (Zona C-Austral).- Oficial Especial: $48.000 (Zona A), $53.200 (Zona B), $89.000 (Zona C), $96.000 (Zona C-Austral).- Sereno: $40.000 (Zona A), $44.400 (Zona B), $74.200 (Zona C), $80.000 (Zona C-Austral).El entendimiento se da en un contexto de extrema cautela salarial, con el Ministerio de Trabajo manteniendo un control estricto sobre los porcentajes para no presionar sobre la meta de inflación oficial.