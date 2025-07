El Gobierno removió al director de la SIGEN, organismo que tenía la tarea de auditar las universidades públicas

El Ejecutivo despidió a Miguel Blanco, titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), organismo clave en el control interno del sector público nacional. El funcionario tenía a su cargo las auditorías en universidades públicas, pero fue reemplazado por Alejandro Fabián Diaz, considero por el vocero Manuel Adorni como alguien que "cuenta con experiencia en dirección de empresas y certificación internacional en ética".El exdirector de la SIGEN se había convertido en blanco de críticas tras admitir públicamente que su salario de 3,2 millones de pesos mensuales le resultaba insuficiente, en plena polémica por el desfinanciamiento de las casas de estudio. "La inflación nos afectó a todos, en mi caso particular yo tengo congelado desde el mes de diciembre, sin embargo estoy haciendo un servicio, que creo que tengo que hacer a esta altura de mi vida. Tengo ahorros pero no me alcanza", detalló.La SIGEN, como organismo rector del control interno, tiene entre sus funciones principales dictar y aplicar normas de auditoría, supervisar el cumplimiento contable, y coordinar auditorías financieras y de gestión. Además, tiene la responsabilidad de garantizar que la gestión pública alcance los objetivos previstos, utilizando adecuadamente los recursos dentro del marco legal.Entre sus tareas específicas, el organismo también debe comprobar la implementación de las observaciones hechas a los organismos auditados, atender pedidos de asesoría del Poder Ejecutivo, y formular recomendaciones para asegurar el cumplimiento normativo y la eficiencia en la administración pública. En el ámbito de la educación pública, su rol en la supervisión de los fondos destinados a las universidades es fundamental.Miguel Blanco había llegado al Gobienro de Milei gracias al respaldo del entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Por su trayectoria en diversas firmas reconocidas, como Pricewaterhouse y en sociedades de bolsa, le valió el título de "uno de los mejores 20 auditores de la Argentina". Pese a ello, sin explicaciones oficiales por parte del vocero, su cargo finalizó este viernes de manera abrupta.