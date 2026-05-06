"Comedor" bajo sospecha: la transformación de Angeletti y las inconsistencias que investiga Lijo

En la era de la imagen, el poder no solo se ejerce, se luce. Y si hay una imagen que sintetiza el vertiginoso ascenso del matrimonio de Manuel Adorni y Bettina Angeletti, no es un decreto ni una conferencia de prensa, sino el blanco absoluto de la nueva dentadura de la mujer que acompaña al vocero. Lo que en el ecosistema digital comenzó como un murmullo de capturas de pantalla, hoy es parte de un expediente judicial que busca explicar cómo se financia un nivel de vida que parece haber olvidado la palabra "ajuste".El contraste fue imposible de ignorar durante la gira por Estados Unidos en marzo de este año. Mientras las cámaras registraban los movimientos de la comitiva oficial en Nueva York, la atención se clavaba en un solo punto: la perfecta y simétrica sonrisa de Angeletti.Especialistas en estética dental coinciden en que un trabajo de esa magnitud, probablemente fundas de porcelana de última generación, también conocidas como “veneers”, tiene un valor de mercado de unos 300 dólares por pieza, lo que un adulto con 32 piezas dentales da un total de U$S 9.600 en los consultorios de Buenos Aires, variando el precio hacia arriba según la trayectoria del profesional en cuestión y el barrio en el que esté ubicado. En un contexto de profunda crisis económica, el despliegue de semejante inversión estética se convirtió rápidamente en un símbolo de la nueva realidad del matrimonio.Pero el brillo de la nueva sonrisa de Angeletti parece haber llamado la atención también al Poder Judicial. El juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita no analizan tendencias en redes, sino declaraciones juradas. El cambio estético es, para los investigadores, la punta del iceberg de un cúmulo de gastos que no cierran: hoy se dispuso el levantamiento del secreto fiscal de ARBA y AFIP busca auditar el mantenimiento de la propiedad en el country Indio Cuá y otros activos del matrimonio.En la conversación pública, el "antes y después" de Bettina Angeletti se ha convertido en algo más que un chisme de peluquería. Es la expresión visual de una contradicción: un discurso de austeridad oficial que convive con una transformación física y material inalcanzable para el ciudadano común.La Justicia tiene ahora la tarea de determinar si ese resplandor dental fue financiado con ingresos legítimos. Por ahora, el matrimonio enfrenta el escrutinio más difícil: el de una realidad que, al igual que una carilla mal colocada, tarde o temprano tiende a saltar cuando la presión aumenta.