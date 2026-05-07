AUH ANSES mayo 2026: cuánto se cobra y quiénes reciben el aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó los valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondientes a mayo de 2026, luego de la actualización mensual vinculada al índice de inflación. Con el nuevo aumento, millones de familias recibirán un ingreso mayor durante este mes.El monto total de la AUH se actualiza de manera automática según la fórmula de movilidad vigente. Como ocurre habitualmente, ANSES retiene un porcentaje del beneficio hasta la presentación de la Libreta AUH, documento que acredita controles de salud y escolaridad.Durante mayo de 2026, el monto bruto de la AUH tendrá un nuevo incremento respecto al mes anterior. Sin embargo, los beneficiarios perciben inicialmente el 80% del total, mientras que el 20% restante se paga una vez presentada la documentación obligatoria ante ANSES.Además de la AUH, muchos titulares reciben de manera complementaria la Tarjeta Alimentar, una asistencia destinada a la compra de alimentos básicos. El valor de esa prestación depende de la cantidad de hijos por familia.El aumento impacta también en otras asignaciones familiares administradas por ANSES.La AUH está dirigida a madres, padres o titulares a cargo de menores de 18 años que se encuentren desocupados, trabajen en la economía informal o sean empleados de casas particulares. También pueden acceder personas monotributistas sociales.En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad para cobrar la asignación. Para mantener el beneficio, ANSES exige la acreditación periódica de controles médicos y asistencia escolar.El cronograma de pagos de la AUH se organiza según la terminación del DNI de cada titular. ANSES publica cada mes las fechas exactas de acreditación para evitar demoras y ordenar el sistema de cobro.Los beneficiarios pueden consultar el detalle del pago a través de la aplicación Mi ANSES o ingresando al sitio oficial del organismo con CUIL y clave de seguridad social.Las personas interesadas en verificar si acceden al beneficio pueden hacerlo desde el portal oficial de ANSES. Allí también es posible revisar si corresponde el cobro adicional de la Tarjeta Alimentar u otros programas sociales compatibles.El organismo recomienda mantener actualizados los datos personales y familiares para evitar inconvenientes en la liquidación mensual.ANSES actualizó el monto de la AUH para mayo de 2026 mediante la fórmula de movilidad mensual. El beneficiario cobra inicialmente el 80% y el resto se retiene hasta presentar la Libreta AUH.La Tarjeta Alimentar alcanza a titulares de AUH con hijos menores de edad y otros grupos definidos por el Ministerio de Capital Humano.El calendario puede consultarse en el sitio oficial de ANSES o desde la aplicación Mi ANSES con número de CUIL y clave personal.La Administración Nacional de la Seguridad Social creó la Asignación Universal por Hijo (AUH) en octubre de 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a través del Decreto 1602/09. El programa nació con el objetivo de extender la cobertura de asignaciones familiares a hijos de personas desocupadas, trabajadores informales y sectores vulnerables que no accedían al sistema contributivo formal.