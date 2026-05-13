Polémica por la Hidrovía: cuál es el grupo empresario cercano a Santiago Caputo que se impone en todas las licitaciones

La licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay se encuentra en la última etapa, la apertura del tercer sobre, para definir qué empresa se quedará con el negocio de hasta u$s300 millones por año hasta 2056. La disputa es entre dos empresas belgas, Jan de Nul y DEME. Alejandro Bercovich advirtió en Brotes Verdes por C5N sobre el vínculo de Neuss Capital con Jan de Nul y cómo fueron beneficiados en licitaciones anteriores.Esta información la expuso el periodista Alejandro Bercovich y contó que los hermanos Juan, Patricio y Georgi Neuss son amigos del asesor presidencial Santiago Caputo desde los 5 años, cuando vivían en el country Martindale de Pilar. A través de Edison Energía, fundada hace solo un año, ganaron la licitación de Transener por u$s300 millones junto a Genneia, de Jorge Brito Jr. Sin embargo, su experiencia empresarial "no los hacía ni por asomo jugadores de peso en el mundo de la energía".Edison Energía comenzó a consolidarse en el sector al ganar las licitaciones de las represas Alicurá, en Río Negro-Neuquén, y Cerros Colorados, en Neuquén, luego de comprar Potrerillos, una generadora chiquita en Mendoza. "En los pliegos de las licitaciones de las hidroeléctricas del Comahue se exigía muy poca experiencia en la generación eléctrica y ahí empezaron las sospechas", repasó Bercovich en su editorial este lunes y apuntó: "Quedan ahora, por 30 años, en manos de un grupo empresario amigo circunstancial del poder mientras todos nos entretenemos con la cascada de (Manuel) Adorni".La licitación por la Hidrovía se encuentra en su etapa final: la apertura del tercer sobre, que representa el 60% de la calificación total, con un máximo de 120 puntos para la empresa que ofrezca la menor tarifa de peaje. En los dos primeros sobres, Jan de Nul hizo las mejores ofertas, pero DEME puede revertirlo con este último.Por la Hidrovía Paraná-Paraguay entran el 80% de los dólares por exportaciones de toda la Argentina. Su administración permite facturar entre u$s200 y u$s300 millones al año durante 30 años por el dragado y el balizamiento del río Paraná. La empresa que gane la licitación, sea Jan de Nul o DEME, deberá contratar a otras empresas para garantizar los servicios que demanda el Estado que deben cumplirse. Ahí entra Neuss Capital. "Aparecen como contratistas de este negocio millonario, aparecen con los grupos detrás de (Gustavo) Elías, (Juan) Ondarcuhu, los Román", enumeró Bercovich en referencia a figuras empresariales clave para el sector de la infraestructura. Los Román son el dueño de la dragadora Servimagnus, Ricardo Román; su hijo Leonardo Román y la heredera Karina Román, quien estuvo en el Foro Llao Llao de Eduardo Elsztain.El diario La Nación, de la familia Saguier, asoció a Jan de Nul con capitales chinos y a DEME con capitales estadounidenses. China y Estados Unidos no pueden enviar empresas estatales a competir por la Hidrovía porque una cláusula de la licitación prohíbe empresas controladas por un Estado. El ex director de Vialidad Nacional de Mauricio Macri, el ingeniero Eduardo Plasencia, publicó una crítica a la licitación por "cara y con poca competencia" y el presidente del PRO lo retuiteó.Otro vínculo de Neuss Capital con el Gobierno es el financiamiento de la Fundación Faro, organismo a cargo de Agustín Laje y Francisco Caputo, el hermano de Santiago Caputo. Bercovich señaló que los Neuss "son los principales mecenas" de la fundación y que son los dueños del Yot Club donde se hacen las cenas para empresarios para reunir fondos para La Libertad Avanza (LLA). La Fundación Faro, a su vez, financia las campañas de LLA.