"No la trates mal a Villarruel": el pedido que ni inmutó a Javier Milei ante una multitud en Casa Rosada

#Política | Mientras saludaba a un grupo de simpatizantes libertarios, Javier Milei fue interpelado por un votante de La Libertad Avanza que le reclamó por su mala relación con Victoria Villarruel.pic.twitter.com/UHyvklkKVo — Política Argentina (@Pol_Arg) July 31, 2025

El presidentevivió este miércoles un momento incómodo durante un saludo público en las puertas de la Casa Rosada, mientras estrechaba manos y posaba para salir en fotografías ante familias que lo esperaban, cuando un hombre se le acercó a menos de un metro de distancia y le pidió que "no trate mal a Villarruel"."La voté también. Te lo digo en la cara, amigo”. El comentario se dio en medio de las tensiones crecientes entre el jefe de Estado y su vicepresidenta, luego de que el vocero oficial Manuel Adorni confirmara que "ya no forma parte" del proyecto de Gobierno, y fue recibido por el mandatario con una expresión impasible.El episodio se dio cuando Milei, junto a su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei, se asomaran al balcón principal de la sede presidencial alrededor de las 15. Los gritos de seguidores que se habían congregado en el lugar los obligaron a bajar para saludar en persona, escoltados por un fuerte operativo de seguridad. Los acompañaban el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el diputado Agustín Romo.A medida que avanzaban saludando, firmando autógrafos y tomándose selfies, el Presidente mostraba gestos de entusiasmo. Sin embargo, su rostro permaneció inalterable frente a las palabras del simpatizante, que solicitó respeto para la líder del Senado. Pese a la cercanía y el tono del comentario, Milei no respondió y continuó saludando con gesto neutro hasta retirarse del lugar.El último episodio que denotó la ruptura con Villarruel fue la jornada en la que se inauguró la ExpoRural 2025, en la que Milei anunció la baja "permanente" de las retenciones. En las puertas esperaba su vice, a quien la seguridad no dejó ingresar. Si bien, el diputado José Luis Espert advirtió que no la dejarían pasar por "mal comportamiento", más tarde circuló otra versión en torno a que el motivo de la medida se debió a que se negó a identificar a las diez personas que llevó con ella.Antes del contacto con el público, el mandatario había mantenido reuniones con figuras del ámbito económico y académico. Se encontró en Casa Rosada con el fundador de Ualá, Pierpaolo Barbieri, y el historiador Niall Ferguson, acompañado por el vocero presidencial Manuel Adorni y el viceministro José Luis Daza. Además recibió al ministro de Economía, Luis Caputo, para tocar la cuestión del juicio contra YPF.