El premio Nobel de Economía advierte que la Argentina está en la puerta de "otra crisis" por deuda con el FMI

El premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, lanzó una dura advertencia sobre la situación económica de Argentina, afirmando que el país "está en la puerta de otra crisis". El reconocido economista apuntó directamente a las gestiones de Mauricio Macri y Javier Milei por haber contraído deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, luego, "permitir que ese dinero saliera del país".Durante su participación en el Festival Gabo, celebrado en Colombia, el economista estadounidense, cercano al exministro de Economía Martín Guzmán; abordó temas como la desigualdad, criticó el neoliberalismo y los monopolios, y dedicó especial atención a la compleja situación argentina. Stiglitz se refirió a su concepto de "capitalismo progresista", una perspectiva que busca limitar el poder del capital mediante mecanismos colectivos de control y contrapeso. En este marco, señaló que, aunque Argentina "tuvo muchos problemas", el origen de la problemática actual "se puede explicar cuando ellos escogieron una economía de mercado con Macri en 2015".El economista profundizó en el préstamo del FMI durante la gestión de Macri. "Él decidió, para abrir la economía, acudir al FMI, y obtuvo un préstamo de u$s44.000 millones. Y luego el Fondo decidió permitir que ese dinero saliera del país", recordó Stiglitz. Con firmeza, sentenció: "Los más ricos de Argentina sacaron el dinero, sin comprobar qué hicieron".Stiglitz reconoció que Macri asumió el Gobierno en una pésima situación económica, pero destacó que los niveles de deuda eran bajos en ese momento. Sin embargo, sostuvo que su gestión "cambió el país": "No había deuda y cuando se fue había una crisis de deuda, fue un muy mal manejo de mercados abiertos lo que llevó a la actual crisis", analizó el Nobel. Respecto al contexto actual, el economista estadounidense advirtió que "lo que acaba de suceder con Milei, engrandece y agrava el problema". Stiglitz fue contundente: "No pudieron pagar el préstamo de 44.000 millones y ahora el FMI les presta otros 20.000 millones de dólares que tampoco serán capaces de pagar".Asimismo, el eocnomista señaló un factor clave en la aparente reducción de la inflación: "Las personas podrán decir, ‘miren, la inflación en la Argentina sí se ha reducido’, claro, se ha reducido porque usaron estos 20.000 millones de dólares para mantener el tipo de cambio sin que esta se caiga y esto jugó un gran rol para reducir la inflación". Para Stiglitz, esta política generaría una estabilidad precaria.Finalmente, Joseph Stiglitz consideró que el país "no es viable" con una deuda de 56.000 millones de dólares. Adelantó que la Argentina "no se podrá pagar" ese monto y que esto agravará otros problemas estructurales. "Seguramente en unos años veremos otra crisis", vaticinó el economista. En el mismo sentido, concluyó su análisis con una advertencia severa: "Aunque las cifras ahora se ven bien en torno a la inflación, si analizamos en dónde está Argentina, está en la puerta de otra crisis".