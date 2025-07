Grabois advirtió que "el gobierno de Milei se cae, se va en helicóptero o se va porque en el 2027 pierden"

El dirigente social Juan Grabois presentó su libro Argentina Humana ante una colmada Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, desde donde vaticinó que el gobierno de Javier Milei "se cae, se va en helicóptero o se va porque en el 2027 pierden”. "Nuestra estrategia es enfrentar a este gobierno de hijos de puta, sin llorar: atacar, atacar, atacar. Luchar, luchar, luchar”, enfatizó el abogado en un fragmento de su presentación.Con motivo del aniversario de la muerte de Eva Perón, pidió que los ricos paguen más impuestos: “Evita decía: donde hay una necesidad, nace un derecho. La necesidad legisla: tener una buena alimentación, educación, salud, tierra, techo y trabajo son derechos y nadie puede discutirlo”.En ese punto resaltó en la necesidad de una transformación del sistema tributario: “Hacerles pagar los impuestos a los ricos no es un robo, es una obligación que tenemos, es justicia. Cuando seamos gobierno, no dejará de haber ricos, pero les vamos a hacer pagar los impuestos, peso por peso, como corresponde. Y si no pagan los impuestos, los vamos a tratar como tratan a las personas que están en situación de calle".También volvió a respaldar con énfasis la propuesta de un Tercer Plan Quinquenal, impulsado desde Argentina Humana, el espacio que lidera, a partir del Plan de Desarrollo Humano Integral. En ese sentido, habló de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de los recursos como el litio y los hidrocarburos, y del cuidado de los bienes comunes. “El gobierno vendepatria de Milei cada día nos trae un nuevo frente con el cual luchar, pero hay que ponerse a trabajar en qué vamos a hacer”, advirtió.“Es cierto: el centralismo, el porteñismo, es un problema; pero la otra cara de eso es el provincialismo. Uno puede decir cosas buenas sobre el gobierno de Córdoba, el problema es que después votan con Milei. Las provincias en Argentina negocian como si fueran gremios”, denunció.