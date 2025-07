Cristina Kirchner cuestionó la política económica libertaria: "Al Toto Caputo no le sale una"

La expresidenta Cristina Kirchner apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, ante el delicado panorama económico del país, durante un mensaje grabado a la militancia que fue escuchado en un acto en la localidad bonaerense de Moreno, por el 73º aniversario de la muerta de Eva Duarte y expresó: "Al Toto Caputo no le sale nada: nada de lo que dice se cumple".En un homenaje con marcha de antorchas en Moreno, la presidenta del Partido Justicialista nacional grabó un mensaje desde su casa en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, y aseguró: "Los datos que publica el Banco Central revela que todos los meses un millón de argentinos le compran cada vez más dólares para llevarlos al colchón. Miren: solamente en junio las personas físicas compraron u$s2.400 millones. Si sumamos lo que compraron los últimos 15 días de abril, cuando se levantó el cepo, y todo mayo, ya se les llevaron, las personas físicas, más de u$s6.700 millones".Además, añadió: "Más o menos el promedio de un millón de argentinos, sobre los 47 que somos obviamente, por eso decimos que este es un gobierno para pocos, se llevaron más de u$s6.700 millones. Más del 50% del último préstamo del FMI. Y más de tres veces de lo que prometió el Fondo ahora, que va a desembolsar la próxima semana, los u$s2.000 millones para que pueda llegar hasta las elecciones de octubre. O sea, más deuda. Un escándalo pocas veces visto. Esto no termina bien".En el mismo sentido, la líder de la oposición se refirió al cambio de esquema monetario del Gobierno, tras el desarme de LEFIs con los bancos, y que derivó en una volatilidad inusual de tasas: "La guita que están haciendo un puñado de argentinos con estas subas y bajas de tasas, no tiene nombre, solo Dios lo sabe. Los seguros de caución pasaron de un día para el otro de 12 a 70, después de 70 a 80, después de 80 a 40. Eso es negociado y negocio para muy pocos. Muy pocos y muy informados, obviamente, ¿no?Y en esa línea, advirtió: "Argentina cada vez debe más dólares y al mismo tiempo cada vez se van más dólares al colchón, a la caja de seguridad, a la formación de activos en el exterior o a financiar turismo y compras en el exterior. O sea, dólares que se sustraen del crecimiento y desarrollo de la economía argentina".Finalmente, concluyó: "Anoticiate que la tasa de interés es el precio de lo que cuesta el dinero y cuando las tasas son tan altas, planchan toda la actividad económica. Y la economía argentina no tiene dólares y además los pesos son muy caros, ¿qué puede salir mal?".