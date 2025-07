El Gobierno negocia un acuerdo para que los argentinos entren a Estados Unidos sin visa: cómo funcionaría

El presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunieron este lunes con la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, una funcionaria clave de la administración de Donald Trump y cara visible de su dura política antimigratoria, para dar inicio al proceso para que los argentinos entren a EEUU sin visa: firmaron una declaración de intención para el ingreso al Programa de Exención de Visado, que simplifica el ingreso al país norteamericano.Acompañada por una importante comitiva de seguridad, Noem llegó minutos antes de las 10:30 a Casa Rosada, donde fue recibida por Bullrich. También participó del encuentro el ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein. También se abordaron temas relacionados con seguridad fronteriza y trámites migratorios. Noem, quien fue congresista republicana y gobernadora de Dakota del Sur, es la cara visible de las políticas de deportación masiva de Trump, por lo que se ganó el apodo de "la caza migrantes".Milei y la funcionaria se conocieron en abril de este año durante un evento conservador en Mar a Lago, la mansión de verano de Trump en Florida. Su visita es un nuevo gesto de cercanía entre ambas administraciones luego de los viajes del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr, entre otros.El gobierno de Javier Milei inició el proceso para sumarse al Programa de Exención de los Estados Unidos, un acuerdo que permitiría a los ciudadanos argentinos ingresar a ese país sin necesidad de tramitar una visa y que deberá ser aprobado por la administración de Donald Trump.En caso de aprobarse, la medida beneficiaría a los argentinos que viajen a Estados Unidos por negocios o turismo por un máximo de 90 días. El ingreso al programa no es inmediato y puede demorar varios meses, durante los cuales Argentina será sometida a una serie de evaluaciones y procedimientos de seguridad. Argentina formó parte del Programa de Exención de Visas entre 1996 y 2002, pero fue eliminada de la lista durante la administración de George Bush como consecuencia de la crisis de diciembre de 2001.El Programa Visa Waiver (VWP, por sus siglas en inglés) permite a ciudadanos de países habilitados ingresar a Estados Unidos por turismo o negocios por un período de hasta 90 días sin necesidad de tramitar una visa consular. En su lugar, deben completar una Autorización Electrónica de Viaje (ESTA), un formulario digital que verifica ciertos datos del solicitante y determina su elegibilidad para viajar.La ESTA no elimina por completo los trámites, pero los simplifica. Para obtenerla, los ciudadanos deben completar una solicitud online que incluye:- Datos personales y de contacto- Información del pasaporte y del empleo- Dirección del lugar donde se alojarán en EE.UU.- Un pago de 21 dólares como tasa de tramitaciónAdemás, será obligatorio contar con un e-passport, es decir, un pasaporte electrónico que contenga un chip con los datos biométricos del titular. El documento debe tener una validez mínima de seis meses posteriores al viaje. La libreta se identifica fácilmente por un ícono rectangular con un círculo en el centro, visible en la portada.Hasta hoy, 42 países integran el Programa. La mayoría son europeos —como Alemania, Francia, Italia, España, Reino Unido y los países nórdicos—, y en América del Sur solo Chile goza del beneficio. También forman parte del VWP naciones de Asia (Japón, Corea del Sur, Israel, Singapur) y Oceanía (Australia, Nueva Zelanda). La inclusión de Argentina ampliaría el acceso regional al programa y se traduciría en una reducción de costos y tiempos para los viajeros frecuentes, turistas y empresarios.Pese a que el VWP facilita el ingreso, existen excepciones. Las personas que hayan viajado a países como Irán, Corea del Norte, Siria, Libia, Somalia, Iraq o Yemen desde marzo de 2011 deben gestionar una visa tradicional. Lo mismo aplica a quienes hayan estado en Cuba después del 12 de enero de 2021, o sean ciudadanos de alguno de esos países. La medida también excluye automáticamente a quienes ya hayan sido rechazados en solicitudes anteriores o tengan antecedentes que motiven un mayor control migratorio.Para que un país sea admitido dentro del programa debe cumplir una serie de requisitos establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Entre ellos figuran:- Reciprocidad: garantizar derechos similares a ciudadanos estadounidenses.- Baja tasa de rechazo de visas: tener una tasa inferior al 3% en las solicitudes de visa de visitante en los últimos años.- Pasaportes biométricos: emitir pasaportes electrónicos (e-passports) con chip e identificadores biométricos.- Documentación segura: garantizar que los documentos de viaje sean resistentes a la falsificación y verificables electrónicamente.- Controles fronterizos eficientes: validar pasaportes electrónicos en todos los puntos de entrada del país.- Alerta rápida a INTERPOL: notificar robos o pérdidas de pasaportes en un máximo de 24 horas.- Revisión de pasajeros: controlar salidas y entradas internacionales mediante bases de datos de seguridad, como INTERPOL.- Repatriación de expulsados: aceptar de vuelta a ciudadanos con orden final de deportación en un plazo de tres semanas.- Acuerdo de seguridad con EE.UU.: compartir información sobre viajeros que puedan representar una amenaza.- Aprobación final de EE.UU.: el Departamento de Seguridad Nacional debe confirmar que la inclusión del país no compromete la seguridad estadounidense.