Efecto Milei: Acindar paralizó el 85% de su planta en Santa Fe y suspendió a más de 200 trabajadores

La crisis económica ya golpea de lleno a la industria pesada: la siderúrgica Acindar suspendió al 85% de su planta en Villa Constitución, Santa Fe, y dejó sin tareas a más de 200 trabajadores por al menos una semana. La empresa, que forma parte del grupo ArcelorMittal, evalúa aplicar medidas similares en otras cuatro fábricas del país.

De acuerdo a La Nación, Acindar ya venía operando en torno al 50% de su capacidad desde 2024. Cerró ese año con apenas 600 mil toneladas producidas, la mitad que en 2023. La retracción de la industria y la construcción —con caídas del 12,4% y 19,5% respectivamente— hizo colapsar la demanda de acero en el mercado interno.Mientras tanto, el impacto social no pasa inadvertido: “No es noticia, porque no les conviene que se sepa, pero Acindar está paralizada desde el 26 de julio al 4 de agosto”, denunció la diputada Florencia Carignano. “Discutan boludeces y digan que la pobreza bajó, pero está todo paralizado en este país. No hay consumo”, agregó, en un mensaje replicado por la UOM.La firma —que tiene plantas también en Rosario, San Nicolás, La Tablada y Villa Mercedes— ya había aplicado en marzo un esquema de “producción intermitente” para adaptarse a la baja de ventas. Desde entonces, sus empleados pasaron de 1230 a 930 por retiros voluntarios y fin de contratos. El freno en Villa Constitución parece ser solo el principio.