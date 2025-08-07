07.08.2025 / CAMARA BAJA

Las fuerzas de seguridad reprimieron a los manifestantes en el Congreso mientras se debatía en Diputados

Embistieron con camiones hidrantes y balas de goma hacia los trabajadores y jubilados que reclamaban frente al Palacio Legislativo.



Mientras sesionaba la Cámara de Diputados, la policía reprimió frente al Congreso a los manifestantes que, como todos los miércoles, marcharon en reclamo de la mejora de las jubilaciones y contra el recorte en Discapacidad.


Los jubilados esta vez fueron acompañados por trabajadores del Hospital Garrahan, Abuelas de Plaza de Mayo y asociaciones que nuclean a personas con discapacidad, en rechazo a los recortes del Gobierno.


Entre las víctimas hay un reportero de prensa que fue apuntado directo por un camión hidrante de la policía. Mientras, el Palacio Legislativo sesionaba con proyectos de la oposición sobre el financiamiento a las universidades y al hospital pediátrico Garrahan. Deliberadamente aparecieron los agentes y empezó la represión.


La víctima fue evacuada por sus compañeros hacia una zona más segura, quien voló literalmente por el golpe de agua de lleno en la cabeza. Se trata del fotógrafo Rodrigo Abd, de la agencia de noticias AP.

