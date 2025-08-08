Tiembla el pacto LLA-PRO: Karina Milei vetó a la candidata de Macri que integraría la lista en la Ciudad

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, decidió vetar a Jimena de la Torre, abogada y consejera de la Magistratura cercana a Mauricio Macri, impidiendo que integre la lista del PRO en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas de octubre. “De la Torre no pasa, no va a ser candidata”, trascendió desde Casa Rosada.El rechazo a De la Torre se vincularía con un cruce público que tuvo en enero con el asesor presidencial Santiago Caputo. Luego de que se filtrara una lista de empresarios supuestamente protegidos por Cambiemos, la ahora excandidata desafió a la mano derecha de Javier Milei: “Si sos macho, salí con nombre y apellido”. Según fuentes consultoras, la tensión de aquella vez en las redes sociales parece haber pesado en la decisión de Karina de ejercer el poder de veto que le fue otorgado en la negociación electoral.El acuerdo firmado entre el expresidente y la integrante del "Triángulo de hierro" dejó al PRO con apenas dos lugares “entrables” en la lista porteña (el quinto y sexto puesto), y estableció que el oficialismo tendría la última palabra en la definición de los candidatos. En este marco, pese a que Fernando de Andreis, otro dirigente macrista y exsecretario general de la Presidencia, también integraría la lista, su candidatura no pareció despertar ningún malestar en La Libertad Avanza.El veto a De la Torre expone la fragilidad del acuerdo electoral y denota que el macrismo debió ceder espacio, por ejemplo, cuando renunció a usar el color amarillo que lo identifica y accedió a que la boleta lleve el violeta característico de la fuerza libertaria.Tras el mal resultado del PRO en las elecciones porteñas de mayo, cuando cayó al tercer lugar detrás de LLA y el peronismo, el espacio liderado por Macri intenta recomponerse a partir de esta alianza, que ahora sufre tensiones internas que podrían complicar su objetivo de mantenerse competitiva hacia 2027.Mientras tanto, en el entorno del PRO aún no se definió quién reemplazará a De la Torre en la lista, aunque está claro que la decisión final recaerá en Karina Milei, dejando en evidencia, una vez más, el control que el espacio libertario ejerce sobre los subordinados amarillos.